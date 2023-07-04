CHP Spor Kurulu Başkanlığı görevine Demirhan Şerefhan getirildi. Şerefhan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dün itibarıyla görevlendirildiği bildirildi.

Kenan Nuhut’un 19 Haziran’da vefat etmesi nedeniyle boşalan CHP Spor Kurulu Başkanlığı görevine Demirhan Şerefhan getirildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Şerefhan’ı 3 Temmuz 2023 itibarıyla görevlendirdiği bildirildi. CHP Genel Merkezi’nden bugün yapılan yazılı açıklamaya göre Demirhan Şerefhan’ın özgeçmişi şöyle:

DEMİRHAN ŞEREFHAN KİMDİR?

“Evli ve 3 çocuk babası olan Şerefhan, İlk-Orta-Lise Eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamlayarak 1988 senesinde mezun olmuştur. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İngilizce bölümünde tamamlayan Şerefhan, eğitimi devam ederken Şerefhan Ltd. Şti.’de çalışma hayatına başlamıştır.

2013 yılında Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği yarışmada ‘Yılın En Başarılı Spor Adamı’ seçilen Şerefhan, 2000-2008 ve 2012-2015 yılları arasında Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı görevini üstlendi. 18 senedir Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Üyesi olan Şerefhan’ın spor yöneticiliği geçmişi şu şekilde;

2000 – 2008 ve 2012 – 2015 yılları arasında Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı

2014 – 2018 yıllarında merkezi Cenevre’de bulunan Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Yönetim Kurulu Üyeliği

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı

2021 senesinden itibaren Gençlerbirliği İşadamları Derneği Divan Kurulu Üyeliği

TOPSPIN Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği

2005 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyeliği

2020 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Spor Kurulu Başkan Vekili

Çalışma hayatına öğrencilik yıllarında başlayan Şerefhan’ın iş dünyasında yöneticilik geçmişi şu şekilde;

1998 – 2000 yıllarında Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) Genel Saymanlık

2000 – 2002 yıllarında Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı

Türk Çin İpek yolu Ekonomik ve Kültürel İş Birliği Derneği (TÜÇİDER) Genel Sekreter

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV), Gençlik Spor Platformu Başkanlığı

2021 yılından itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Danışma Kurulu üyeliği

Ankara Genç İşadamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyeliği

Şerefhan, Türk Eğitim Derneği (TED), TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği, Kolejli İş İnsanları Derneği (KİD), TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü üyeliklerini de sürdürmektedir.”

(ANKA)