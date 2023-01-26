CHP Sözcüsü’nden ‘Yeter söz milletin’ paylaşımı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabında; “Ucube tek adam rejimine, ‘Artık Yeter!’ Yolsuzluklara, ‘Artık Yeter!’ Yoksulluğa, ‘Artık Yeter!’ Yasaklara, ‘Artık Yeter!’ Harun olacağız derken, Karun olanlara, ‘Artık Yeter!’ Bir yüzükle siyasete başlayıp, servetine servet katanlara, ‘Artık Yeter!’ Yeter! Söz Milletin!” mesajını yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler için 14 Mayıs’ı işaret ederken, Demokrat Parti’nin 73 yıl önceki ‘Yeter Söz Milletindir’ sloganını kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da salı günü TBMM’de, grup toplantısında Erdoğan’ı “Yeter söz milletindir. Yeter söz Millet İttifakı’nındır” sözleriyle eleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından CHP milletvekilleri sosyal medya hesaplarından “Yeter Söz Milletindir” video mesajları yayınladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak da sosyal medya hesabında, aynı temayla paylaşım yaptı. Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının ve “Yeter söz milletin” sloganının bulunduğu görsel ile birlikte şu mesajı verdi:

“Ucube tek adam rejimine, ‘Artık Yeter!’ Yolsuzluklara, ‘Artık Yeter!’ Yoksulluğa, ‘Artık Yeter!’ Yasaklara, ‘Artık Yeter!’ Harun olacağız derken, Karun olanlara, ‘Artık Yeter!’ Bir yüzükle siyasete başlayıp, servetine servet katanlara, ‘Artık Yeter!’ Yeter! Söz Milletin!” (ANKA)