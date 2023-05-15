CHP: Sonuç kesinleşene kadar görevimizin başındayız

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener’i ziyaret etti. Erkek, “Seçim sonuçlarını hem yurt içinde hem yurt dışında kullanılan oyları ciddi bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Yurt dışı oyları sayımı da yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve daha zaman alacak gibi de duruyor. Seçim sonucu kesinleşene kadar biz CHP ve Millet İttifakı olarak görevimizin başındayız. Seçim kurullarında da yurt dışında da yurt içinde de tüm seçim kurulu üyelerimiz, görevli arkadaşlarımız her seçmenin her oyuna sahip çıkıyorlar” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener’i ziyaret etti. Muharrem Erkek, saat 05.10’da; şu açıklamayı yaptı:

“YURT DIŞI OYLARI SAYIMI YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR. DAHA ZAMAN ALACAK GİBİ DE DURUYOR”

“Genel Başkan Yardımcımız Sayın Bülent Tezcan ve Grup Başkanvekilimiz Sayın Engin Özkoç ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Yener’i ziyaret ettik, YSK temsilcimizle birlikte. Bizim için en önemli olan, sandıktan çıkan seçmenin iradesinin eksiksiz yansımasıdır; yurt içinde ve yurt dışında tüm oyların sağlıklı ve güvenli bir şekilde sayılıp sisteme girmesidir. Seçim sonuçlarını hem yurt içinde hem yurt dışında kullanılan oyları ciddi bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Yurt dışı oyları sayımı da ATO’da yoğun bir şekilde, devam ediyor. Ve daha zaman alacak gibi de duruyor.

Buradan ayrıldıktan sonra, ATO’yu da ziyaret edeceğiz. Orada da milletvekillerimiz, sandık kurulu üyelerimiz, müşahitlerimiz görev yapıyorlar. Seçim sonucu kesinleşene kadar biz CHP ve Millet İttifakı olarak görevimizin başındayız. Seçim kurullarında da yurt dışında da yurt içinde de tüm seçim kurulu üyelerimiz, görevli arkadaşlarımız her seçmenin her oyuna sahip çıkıyorlar.” (ANKA)