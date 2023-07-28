CHP Milletvekilleri Büyükerşen’i ziyaret etti
Haberler Gündem

CHP Milletvekilleri Büyükerşen’i ziyaret etti

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ı makamında ağırladı. Ziyarette milletvekillerine, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel de eşlik etti.

Nazik ev sahipliği nedeniyle Büyükerşen’e teşekkür eden milletvekilleri Tahtasız ve Yavuzyılmaz, Eskişehir’de bulunmaktan çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Şehir ve ülke gündemiyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.

(ANKA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kılıçdaroğlu çevrecilerin direndiği Akbelen’de!

Kılıçdaroğlu çevrecilerin direndiği Akbelen’de!

Samsun’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, annesini öldürdü

Samsun’da korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk, annesini öldürdü

Muğla’da orman yangını

Muğla’da orman yangını

CHP Milletvekilleri Büyükerşen’i ziyaret etti
Gündem