CHP milletvekili aday listesini YSK’ya teslim etti

CHP, milletvekili aday listesini YSK’ye teslim etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, “İYİ Parti ile iş birliği yaptığımız iller var…Bundan sonra da bazı yerlerde iş birliği yapılabilir mi bunun olanaklarına bakacağız. Ama şu an itibarıyla 11 ilde İYİ Parti’yle iş birliği yapıyoruz. Onun dışında görüşmelerin ikinci turunda iş birliği yaptığımız birkaç il daha var. Dolayısıyla 15-16 ilde Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti iş birliği yapıyor diyebilirsiniz. Amacımız parlamentoda çoğunluğu sağlayacak bir yapıyı kurabilmek” dedi.

CHP, milletvekili aday listesini YSK’ye teslim etti. CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kağan Salıcı ve Muharrem Erkek, daha sonra YSK önünde basın açıklaması yaptı.

Oğuz Kağan Salıcı şunları söyledi:

“Umarız hep partimize hem ittifakımıza hem de Türkiye’ye hayırlı sonuçlar üretir bu seçim. Türkiye’nin demokrasi sürecinde eksikleri tamamlar, daha iyi bir yere doğru gidişimizi sağlar ve Türkiye’deki bu büyük değişimin önünü açar. Bugün güzel bir gün, umarım daha güzel günler gireceğiz. Listelerimizde ittifak içerisinde bulunduğumuz partilere yer verdik. Bunun sayısını açıklamak şu anda belki doğru olmaz. Ama farklı siyasi partilerden Millet İttifakı’nın ortaklığını göstermek için, beraber yürüdüğümüzü göstermek için daha güçlü olduğumuzu göstermek için beraber giriyoruz seçimlere. Bu da bize memnuniyet veriyor.

“AMACIMIZ PARLAMENTODA ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYACAK BİR BİR YAPIYI KURABİLMEK”

İYİ Parti ile de iş birliği yaptığımız iller var. Dolayısıyla bazı partiler bizimle Cumhuriyet Halk Partisi logosu altında seçime giriyorlar. Ama İYİ Parti gibi kendisi müstakilen giren ittifak çatısı altında giren bir partimiz daha var. Onlarla da bazı seçim bölgelerinde iş birliği yapıyoruz. Amacımız parlamentoda çoğunluğu sağlayacak bir yapıyı kurabilmek.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İYİ PARTİ 15-16 İLDE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR DİYEBİLİRSİNİZ”

Az önce listeleri verdik. Bundan sonra da bazı yerlerde iş birliği yapılabilir mi bunun olanaklarına bakacağız. Ama şu an itibarıyla 11 ilde İYİ Parti’yle iş birliği yapıyoruz. Onun dışında görüşmelerin ikinci turunda iş birliği yaptığımız birkaç il daha var. Dolayısıyla 15-16 ilde Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti iş birliği yapıyor diyebilirsiniz.”

(ANKA)