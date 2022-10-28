CHP Merkez Bankası rezervlerinin son durumunu açıkladı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası’nın rezerv grafiğini, “14-21 Ekim 2022 haftasında TCMB net rezervleri 2,1 milyar dolar gerileyerek, eksi 58,5 milyar dolara düştü. ‘Kasada tek sent yok’ diyebilmek için bile 58,5 milyar dolara ihtiyaç var” açıklaması ile paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası’nın rezerv bilgilerini, sosyal medya hesabında değerlendirdi.

Öztrak, Merkez Bankası’nın rezervinin 1 hafta 2,1 milyar dolar gerilediğini ifade etti. Rezerve ilişkin grafik paylaşan Öztrak, “14-21 Ekim 2022 haftasında TCMB net rezervleri 2,1 milyar dolar gerileyerek, eksi 58,5 milyar dolara düştü. ‘Kasada tek sent yok’ diyebilmek için bile 58,5 milyar dolara ihtiyaç var. Kasanın dibini sıyırmış, ekonomide tüm tahkimatları dağıtmış, sorumsuz bir kadronun yarattığı yıkım tablosu” dedi. (Ankahaber)