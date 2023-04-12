CHP listeleri üzerinden Millet İttifakı’na saldıran sözde muhalifler!

9 Nisan’da partiler milletvekili listelerini YSK’ye teslim etti.

AKP’nin Millet İttifakı’nı parçalama çalışması sonuç da vermedi.

CHP listelerinden seçime giren partilerin, CHP’ye verdikleri isimler kamuoyunda tartışma yarattı.

Özellikle Sadullah Ergin’i, CHP aday yapmış gibi bir algı yaratma çabası da son derece komikti.

İktidar medyasının ve gazetecilerinin CHP’yi yıpratmak için adaylar üzerinden yürüttüğü çalışmayı, muhalefetin tabanının görmemesi mümkün değil.

Kararsız seçmen bile bunu oyunu görüyor.

Tabi ki medyanın büyük bir çoğunluğu AKP’nin elinde olduğu için karmaşa devam ettiriliyor.

Her ne kadar Cumhur İttifakı’na dâhil olmasa da ne Cumhur’a ne Millet’e mahkûm değilsiniz diyerek muhalefete muhalefet eden partiler, gazeteciler, medya kuruluşları da bu duruşlarıyla aslında AKP’ye hizmet ediyorlar.

Hatta muhalefet içinde yer almasına rağmen somut şartların somut tahlilini yapamayanların, CHP listelerine tepki göstermesi de AKP’ye hizmet etmektedir.

AKP hizmet etmektedir diyorum çünkü tepkilerini bu adaylardan sonra oylar, Memleket, TİP ve Yeşil Sol Parti’ye kayarsa şaşmam gibi yönlendirmeler yapmaktadırlar!

İster gazeteci ister siyasetçi olsun ya da kendini nasıl adlandırırsa adlandırsın bu duruşu ile ne yazık ki kendine güvenen ve saygı duyan muhalefetin tabanını, yanlış yönlendiren sözde muhalifler var!

Açıkça söylemek gerekirse kasıtlı yapıyorlar!

Muhalefetin merkezini oluşturan CHP ve İyi Parti listelerini açıkladıktan sonra başlayan bu yanlış duruş ve yönlendirmenin, AKP’ye oy kaybettirmediğini göremiyorlar mı?

Bu duruş kararsız seçmeni, AKP ve ittifak ortaklarına yönlendirmekten başka bir şey değildir.

Doğru muhalefet olsaydın bunu görürdün!

Değilsin kardeşim!

Çünkü Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partiler ve adayları, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nde yer almamaktadır.

Öyle olsalardı, Millet İttifakı’nda yer almazlardı.

Bugün Türkiye’nin en yakıcı tehlikesi, BOP’ta görev alan AKP’dir!

Eğer gerçekten Türkiye’nin; devletiyle milletinin bölünmez bütünlüğünden yanaysak bir gerçeği görmemiz gerekiyor.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Mevcut İktidarın devam etmesini engellemek için bu fedakârlığı yapıyoruz.” diyerek Millet İttifakı’nı desteklediğini açıkladı.

Hüseyin Baş’lara selam olsun!