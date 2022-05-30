CHP ‘kira artışları’ için harekete geçti

CHP, enflasyondaki yükseliş nedeniyle ortaya çıkan ‘kira artışları’ için, TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan araştırma önergesi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Önergede, artan kira artışları için TBMMde bir araştırma komisyonu kurulması talep edildi.

Önergede, yıllık enflasyonun Türkiye İstatistik Kurumu’nun resmi verilerine göre yüzde 69,97, bağımsız araştırmacılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu verilerine göre yüzde 156,86 olarak hesaplandığı belirtilerek şöyle denildi:

“Kira artışlarının TÜFE oranında olacağı düşünüldüğünde, özellikle kirada oturan dar gelirli yurttaşlarımız için ekonomik kriz çok daha kötü hissedilmeye başlanmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca açıklanan Konut Fiyat Endeksine göre konut fiyatları Türkiye genelinde bir önceki yıla göre yüzde 110 oranında artarken, bu oran İstanbul’da yüzde 122’ye kadar yükselmiştir. İstanbul, Aydın, Muğla ve Antalya gibi sahil kentlerinde bu artış çok daha ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Artan kiralar, bu illerdeki kamu çalışanlarının, kiraların daha uygun olduğu bölgelere tayin isteklerini arttırmıştır. Kiralardaki artış ayrıca, üniversite öğrencilerini olumsuz etkilemiş, kiralar ile birlikte yurt ücretlerinde de ciddi artışlar ortaya çıkmıştır. Konut fiyatlarında yaşanan artış, konut stokunun mevcut durumu, Türk Lirasının değer kaybı, ekonomik kriz ve fahiş kira artışları da dikkate alındığında özellikle büyükşehirlerde ve sahil kentlerinde ciddi boyutları bulan sorunlar yaşanmaktadır. Vatandaşlar, fahiş kira artışları karşısında kiralarını ödeyemez duruma gelmişlerdir” denildi.

TBMMnin devreye girmesine dikkat çekilerek, “Enflasyonun yükselişiyle birlikte fahiş kira artışlarını dizginleyebilmek, kiracıları koruyan adımları atabilmek, vatandaşlarımızın barınma hakkından mahrum kalmasını önleyebilmek ile konut üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini belirleyebilmek amacıyla Anayasanın 98inci ve TBMM İç tüzüğünün 104 ve 105inci maddelerine göre meclis araştırması açılmasını arz ederiz” ifadeleri kullanıldı.

(DHA)