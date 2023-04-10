CHP İl Binası yakınında ateş edenler adliyeye sevk edildi

Seyrantepe’deki CHP İl Başkanlığı binası yakınlarında silahla hava ateş ettikten sonra yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Parti binasının yerini dahi bilmediklerini söyleyen şüphelilerin, firarda olan arkadaşlarının görüntüleri sosyal medyaya koymak amacıyla havaya ateş ettiğini söyledikleri öğrenildi. Polis daha önceden 51 suç kaydı bulunan 23 yaşındaki firari şüpheli Emre D.’yi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

PARTİ BİNASI YAKININDA ATEŞ EDİLMİŞTİ

CHP İl Başkanlığı binasında bulunan polis memurları, 4-5 el silah sesi duyduklarını söyleyerek haber vermeleri üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü alarma geçmiş ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Nef Stadyumu’ndan TEM Otoyolu Edirne İstikametine seyreden bir araçtan 6 Nisan saat 04.00 sıralarında ateş edildiği belirlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede bulunan plaka algılama ve plaka tanıma sistemlerinden elde edilen kamera görüntülerini inceleyerek ateş açılan otomobili tespit etti. Polis kısa süre içinde olayla ilgili olan kişileri yakalamak için Esenyurt Koza mahallesinde operasyon düzenlendi. Şüpheliler otomobilin sahibi Arif P.(26), Berkan Ö.(22), Anıl Ö.(20) ve Ferhat E.E.(23) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada silah ile 15 adet mermi, şüpheli Ferhat E.E.’nin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

POLİSTE ÇOK SAYIDA KAYITLARI ÇIKTI

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Arif P.’nin daha önceden 26, Berkan Ö.’nün 13 , Ferhat E.’nin ise 16 tane polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin gözaltına alındıkları suçlar arasında ruhsatsız silah taşımak, adam yaralamak gibi suçlar olduğu belirtildi.

İFADELERİNDE SUÇU ARKADAŞLARINA ATTILAR

Gasp Büro Amirliğinde ifadeleri alınan şüphelilerin “Birlikte iftar yapmıştık. Daha sonra tatlı yemek için Ortaköy’e gittik. Geç saatlere kadar orada kaldık. Birlikte sahur yaptıktan sonra eve gitmek üzere yola çıktık. Edirne istikametine doğru giderken araçta bulunan Emre D. bir anda silahını çıkartıp, diğer elinde telefonuyla sosyal medya üzerinden canlı yayın açıp ateş etti. Daha sonra silahını yerine koyup canlı yayını kapattı. Biz evlerimize dağıldık. Parti binalarının yerini bile bilmiyoruz” dediği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA AÇTIĞI CANLI YAYINI SİLMİŞ

Polis, Emre D.’nin sosyal medya hesapları üzerinde yaptıkları incelemede canlı yayın görüntüsünü kısa süre içinde sildiğinin tespit edildiğini söylediler. Şüpheli Emre D.’nin daha önceden 51 suç kaydı bulunduğu, hasımları olduğu için sürekli ruhsatsız silah taşıdığı belirlendi. Polis şüpheliyi yakalamak için bugüne kadar yaklaşık 50 adrese baskın yapıldığını, operasyonların aralıksız sürdüğünü belirttiler. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler genel güvenliği tehlikeye düşürmek, 6136 sayılı kanuna muhalefet, meskun mahalde ateş etmek suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi .Şüpheliler çıkışta basın mensuplarının “Neden yaptınız” sorusuna cevap vermediler.