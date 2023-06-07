‘Partimiz için değişim kaçınılmaz’ diyerek istifa etti

Tokat’ta CHP Erbaa İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde alınan başarısız sonuçlar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Kocaoğlu, Gelinen durum itibarıyla genel merkezimizde değişimin kaçınılmaz olduğu aşikarken sorumluluk alınmaması üzerine yapacağım bu duyuru ile bir kıvılcım yakmak istedim dedi.

CHP Erbaa İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı.

CHP’li Kocaoğlu açıklamasında Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimindeki partimizin başarısız sonuçlarının ardından sorumluluk alarak 29.05.2023 tarihinde istifa dilekçemi Tokat İl Başkanlığımıza sundum, il başkanımız ile yaptığımız istişare sonucu genel merkezimizdeki belirsizliğin giderilmesi açısından bir müddet beklenmesinin faydalı olacağı görüşüne vardık. Ancak gelinen durum itibarıyla genel merkezimizde değişimin kaçınılmaz olduğu aşikarken sorumluluk alınmaması üzerine yapacağım bu duyuru ile bir kıvılcım yakmak istedim dedi.

‘PARTİMİZ İÇİN DEĞİŞİM KAÇINILMAZ’

Partileri için değişimin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Kocaoğlu, 3,5 yılı aşkın yürütmüş olduğum ilçe başkanlığımda çalışmalarım, çabalarım, gayretlerim sizlerin takdirindedir. Bugün geldiğimiz noktada partimiz için değişimin kaçınılmaz olduğunu, koltukların hizmet için bir araç olduğunu ve zamanı geldiğinde bırakılması gerektiğini önemle bildiririm. Önümüzdeki yerel seçimlere ilçemizde partimizin yeni bir yönetim ile girmesinin ve gelecek taze kanın partimize faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun bir veda olmadığını, bundan sonra da partimin yanında olacağımı ve daha fazla çalışacağımı kamuoyuna duyuruyorum. Görev yaptığım süre boyunca istemeden de kırdığım olduysa hakkını helal etmesini, benden yana olan haklarımı helal ettiğimi bildiririm. İstifa etmenin de bir sorumluluk olduğu bilincinde ve ülkemizde pek de rastlanılmayan ‘istifa’ müessesesine başvurduğumu siz kamuoyuna onur ve gururla sunarım diye konuştu. (DHA)