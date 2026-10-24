CHP'deki butlan süreciyle ihraç edilen seçilmiş 48 isim için gözler Yargıtay'a çevrildi; 14-15 Kasım kurultayına kadar karar çıkmaması halinde ihraç edilen kurmayların YENİ Parti'ye geçerek Parti Meclisi'nde yer alması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yürütülen butlan süreci kapsamında partiden ihraç edilen seçilmiş 48 isim için gözler Yargıtay'ın kurultay davasına ilişkin vereceği karara çevrildi.

Parti yönetiminin geçen hafta aldığı ihraç kararlarının ardından seçilmiş kurmaylar hukuki sürecin sonucunu beklerken, YENİ Parti'nin 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği kurultaya kadar Yargıtay'dan bir hüküm çıkmaması halinde bu isimlerin topluca YENİ Parti saflarına geçeceği ve partinin yetkili organı olan Parti Meclisi listelerinde görev alacağı belirtiliyor.

YENİ PARTİ'DEN TEPKİ

Gelişmelere tepki gösteren YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Yargıtay'a kurultay davasını ele alması yönünde çağrıda bulunarak, hukukun gereği olarak hem tedbirin kaldırılması hem de gayrimeşru nitelikteki bu ihraçların yok sayılması gerektiğini savundu.

YENİ Parti kurmayları kurultay tarihine kadar yüksek mahkemeden karar beklediklerini teyit ederken, sürecin uzaması halinde CHP'nin son seçilmiş kadrolarının kurultayla birlikte partilerine resmen katılacağını ifade ediyor.

Öte yandan, yargıdan lehte bir karar çıksa dahi YENİ Parti yönetiminin CHP'ye geri dönme ihtimali bulunmuyor. Her fırsatta geriye bakmadan yola devam edeceklerini vurgulayan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'de oluşabilecek yeni yapıyı "dost bir yönetim" olarak gördüklerini ve sandık güvenliği başta olmak üzere seçim süreçlerinde işbirliği kapısının açık olduğunu dile getiriyor.

Özel, partinin iktidarla iş tutmayan dost unsurların elinde kalmasının önemine işaret ederek, böyle bir tabloda ittifak ve sandık organizasyonu dahil her türlü ortak adımın konuşulabileceğini belirtiyor.