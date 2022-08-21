Memduh Bayraktaroğlu
21 Ağustos 2022

CHP çöktü, genel başkanı istifa etti…

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

CHP, Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fiyat İstikrarı Komitesi” kurulması talebini Anayasa Mahkemesi’ne götürüp iptal ettirdi ya…

İktidar partililer çok öfkelenmişler…

Bu:

“Tam da CHP’yi özetleyen bir olay” diyorlar…

CHP’yi…

“Yalancılık” ve “ikiyüzlülük” ile suçluyorlar…

Oysa…

CHP, doğrusunu yaptı…

Çünkü…

CHP hafızasından silinmeyen en büyük yanlışlardan biri

1978’de…

Başbakan Ecevit’in kurduğu:

Fiyat Kontrol Komiteleridir…

O dönemde genç bir genel müdürdüm…

Dönemin Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler’i makamında ziyaret edip…

Çok yanlış yaptıklarını

Bu yanlışlarının:

Yokluk…

Fiyat artışı…

Ve…

Karaborsa ile sonuçlanacağını anlattım…

Son sözüm şöyle oldu:

“Bu komiteler sizin (CHP ve Ecevit’in) siyasi hayatınızı bile bitirebilir…”.

Ecevit’

Çok geçmeden yıllık enflasyon:

%100’ü aştı…

Karaborsa hortladı…

Merhum Demirel’in genel başkanlığındaki Adalet Partisi…

1979 yılı Ekim ayında yapılan ara seçimlerde…

Boş beş milletvekilliğinin:

Beşini de kazandı…

Senato yenileme seçimlerinde ise…

50 senatörlüğün 33’ünü Adalet Partisi

12’sini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı…

Demirel

Yani canlarım…

Ecevit’in kurduğu Fiyat Kontrol Komiteleri CHP ve Ecevit’i perişan ederken…

En güçlü rakibi Adalet Partisi’ne…

Ve…

Genel Başkanı Demirel’e:

Zafer kazandırdı…

CHP çöktü…

CHP genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit:

İstifa etti…

Demek istemem o ki…

Kemal Bey’in fiyat kontrol komiteleri kurulmasına karşı çıkmasının sebebi (Bence):

CHP’nin siyasi çöküşüne sebep olan o hatanın

Ülkeyi yine o günlere döndürmesinin:

Önüne geçmek…

Aslında…

Kemal Bey siyasi açıdan yanlış yapıyor…

Ama…

Aynı Kemal Bey

Halkın ve ülkenin geleceği açısından:

Doğru olanı yapıyor…

Atatürk

Atatürk, Türkiye’dir…

SÖZCÜ’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre…

Atatürk’ü “İslam düşmanı alkolik” olarak tanımlayan ve:

“Cumhuriyet’i getiriyorum yalanıyla başa geçtikten sonra devlet ve millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur’dan kaçan, milletin egemenliğinden rakı bardaklarına sığınan bir İslâm düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi?” diye soran AKP’li bir trol…

Atatürk’e hakaret suçlamasıyla yargılandı…

Ve:

2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı…

Cezası kesinleşince:

Cezaevine kondu…

Canlarım…

Bu ünlü AKP trolünün hapse girmesine sebep olan cümle:

Fikir cümlesi değil…

O cümle: Tarihi bir gerçek de değil…

Ve yine o cümle:

Türk ulusunun en yüce değerine atılmış:

İğrenç bir iftira

Ama…

Yine de cezası:

Hapse atılmak olmamalıydı…

Hatta…

Yargılama bile olmamalıydı…

Çünkü…

Atatürk:

Bu gibi kişilerin yalanlarıyla itibarsızlaşmayacak kadar:

Yüce bir değerdir…

Atatürk, Türkiye’dir…

O hesap…

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ÖSO ve AKP’deki ÖSO’cuların tepkisi karşısında dedi ki:

“Sözlerim çarpıtıldı, barıştırma değil uzlaştırma dedim…”.

Hem güldüm…

Hem de:

Çocukluğumu hatırladım…

Yaptığımız bir kabahati masumlaştırmak için, yeni bir isim koyduğumuzda…

Baba anneciğim rahmetli:

“Çiş değil kaka” derdi.

Kusura bakmasın ama…

Bakanınki de:

O hesap…

Şaşırmayın…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dedi ki:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’ye yetmiyor, bütün dünyayı yönetiyor. O yüzden hakikaten biz Cumhurbaşkanı’mızla gurur duyuyoruz…”.

Karaismailoğlu

Bütün dünyayı yöneten Erdoğan, başbakan olduğu 2012 yılında dedi ki:

“Emevî Camii’nde namaz kılacağız. Geleceğin Suriye’sinde Esed’e yer yok…”.

Cumhurbaşkanlığı görevini deruhte etmekte olduğu 2022 yılında ise şöyle dedi:

“Suriye ile ileri seviyede adımları temin etmemiz gerek. Benim Esad’ı yenmek gibi bir derdim yok…”.

Erdoğan yakında…

“Emevî Camii’nde namaz kılacağız. Geleceğin Suriye’sinde Esed’e yer yok…” dediği günler için:

 “O sözler söylendiğinde ben cumhurbaşkanı değildim, o sözü söyleyen başbakandan sorun hesabınızı” diyebilir…

Ben şimdiden hatırlatayım da…

O gün geldiğinde:

Şaşırmayın…

Sizi gidi sizi…

Canlarım…

Her ne kadar…

O AKP’li trolün hapse girmesini yadırgıyorsam da…

Atatürk’e hakaret eden o kişiden yana çıkan…

Onu savunanlara hatırlatayım…

“Erdoğan dondurmayı yalayarak yedi” dediğim iddiasıyla yargılanıp…

1 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldığımda neredeydiniz?..

Erdoğan’ın dondurmayı yalayarak yediğini söylemek ya da yazmak (Gerçi o cümlenin geçtiği bir yazım da videom da yok ama haberi izledikten sonra o cümleyi kullanabilirdim ve hiç de pişman olmazdım…).

Bu güzel ülkeyi bizlere emanet eden:

Kurucu Meclis Başkanımız…

Kurucu Başkomutanımız…

Kurucu Başbakanımız…

Ve…

Kurucu Cumhurbaşkanımız:

Mustafa Kemal Atatürk’e:

“Yalancı” demekten:

Daha ağır bir suç mu?..

Sizi gidi ikiyüzlüler sizi…

Sizi gidi yalancılar sizi…

Sizi gidi utanmaz arlanmazlar sizi…

Din, siyaset ve bilim üzerine…

Siyaset ve din bilim değildir

Ama…

Siyaset ve din de…

Bilim gibi:

İnsanlığın yararı için var olan iki kurumdur…

Nasıl ki bilim ve bilim insanı:

Kendini haklı çıkarmaya…

Ve haliyle…

Kendi çıkarlarını gerçekleştirmeye çalışmazsa…

Siyaset ve din kurumları da…

Bilimle aynı hedefi amaçlar…

Kendi çıkarlarını gerçekleştirmeye çalışmaz…

Ancak…

Bu:

Hem siyasetin…

Hem de dinin kâğıt üstündeki tanımıdır

Yani canlarım…

Tanım olarak:

Hem din

Hem siyaset:

İnsanlar arasında…

Temiz ahlâklı bir:

İletişimi

Barışı…

Yardımlaşmayı…

Ve…

Uzlaşmayı başarabilen insanı hedefliyor olsa da…

Din insanı…

Ve siyasetçi…

Kendi getirdiği…

Bencil hesabına dayalı kuram ve kurallarla:

Bu hedefi istismar ediyor

Siyaseti de…

Dini de:

Hedefinden saptırıyor…

Siyaset ve din perdesinin arkasına gizlenerek:

İnsanların…

Temiz ve saf duygularını:

Sömürüyor…

Özlenen dünyada bilim-din-siyaset kardeş olmalı…

Bilim:

Siyaset ve dine…

Din ve siyaset de: Bilime müdahale etmemeli…

Bu üç kurum da birbirleriyle:

İletişim…

Yardımlaşma…

Uzlaşma

Ve paylaşım içinde olarak:

Birbirlerini denetlemeli…

“Ham bir hayal” mi?..

Olabilir…

Ancak…

Ve unutmayın ki:

Dünya bu noktaya:

Din adamları ve siyasetçilerin değil

Bilim insanlarının kurdukları hayaller:

Sayesinde geldi…

O zaman görürüm…

Duydunuz mu?..

Çinli otomotiv şirketi Geely…

İsveç merkezli

Ve halen…

Dünyanın “en prestijli” markalarından biri olan Volvo’yu:

1.8 milyar dolara satın aldı…

Biz ise…

Ankara’nın AKP’li Belediye Başkanı Melih Gökçek’in…

Ankapark’ına 800 milyon dolar ödedik…

Bekleyip…

O, 800 milyon doları değerlendirseydik

Bugün üzerine biraz daha para koyar:

Volvo’yu satın alırdık…

Hem de:

Dünyadaki hazır pazarıyla birlikte…

Ama biz ne yaptık?..

Yine İsveç’ten bir motor lisansı aldık…

Dünyaca bilinen markasını sildik…

Yerine:

Adını, üreticilerinin bile telaffuz edemediği…

Dünyada hiç kimsenin tanımadığı…

Acayip isimli bir otomobili:

“Yerli ve Milli” iddiasıyla…

Ve…

Milyarlarca dolar harcayarak:

Üretmeye çabalıyoruz…

Çin ekonomisini büyütmüş…

Tabii büyütür…

Alsın bizimkileri…

Ülkeyi onlar yönetsin de…

O zaman göreyim ben onların:

Hallerini…

Yazarlar
CHP çöktü, genel başkanı istifa etti…
Memduh Bayraktaroğlu