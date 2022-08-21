CHP çöktü, genel başkanı istifa etti…
CHP, Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fiyat İstikrarı Komitesi” kurulması talebini Anayasa Mahkemesi’ne götürüp iptal ettirdi ya…
İktidar partililer çok öfkelenmişler…
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Bu:
“Tam da CHP’yi özetleyen bir olay” diyorlar…
CHP’yi…
“Yalancılık” ve “ikiyüzlülük” ile suçluyorlar…
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Oysa…
CHP, doğrusunu yaptı…
Çünkü…
CHP hafızasından silinmeyen en büyük yanlışlardan biri…
1978’de…
Başbakan Ecevit’in kurduğu:
Fiyat Kontrol Komiteleridir…
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O dönemde genç bir genel müdürdüm…
Dönemin Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler’i makamında ziyaret edip…
Çok yanlış yaptıklarını…
Bu yanlışlarının:
Yokluk…
Fiyat artışı…
Ve…
Karaborsa ile sonuçlanacağını anlattım…
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Son sözüm şöyle oldu:
“Bu komiteler sizin (CHP ve Ecevit’in) siyasi hayatınızı bile bitirebilir…”.
★
Çok geçmeden yıllık enflasyon:
%100’ü aştı…
Karaborsa hortladı…
Merhum Demirel’in genel başkanlığındaki Adalet Partisi…
1979 yılı Ekim ayında yapılan ara seçimlerde…
Boş beş milletvekilliğinin:
Beşini de kazandı…
Senato yenileme seçimlerinde ise…
50 senatörlüğün 33’ünü Adalet Partisi…
12’sini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı…
★
Yani canlarım…
Ecevit’in kurduğu Fiyat Kontrol Komiteleri CHP ve Ecevit’i perişan ederken…
En güçlü rakibi Adalet Partisi’ne…
Ve…
Genel Başkanı Demirel’e:
Zafer kazandırdı…
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CHP çöktü…
CHP genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit:
İstifa etti…
★
Demek istemem o ki…
Kemal Bey’in fiyat kontrol komiteleri kurulmasına karşı çıkmasının sebebi (Bence):
CHP’nin siyasi çöküşüne sebep olan o hatanın…
Ülkeyi yine o günlere döndürmesinin:
Önüne geçmek…
★
Aslında…
Kemal Bey siyasi açıdan yanlış yapıyor…
Ama…
Aynı Kemal Bey…
Halkın ve ülkenin geleceği açısından:
Doğru olanı yapıyor…
Atatürk, Türkiye’dir…
SÖZCÜ’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre…
Atatürk’ü “İslam düşmanı alkolik” olarak tanımlayan ve:
“Cumhuriyet’i getiriyorum yalanıyla başa geçtikten sonra devlet ve millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur’dan kaçan, milletin egemenliğinden rakı bardaklarına sığınan bir İslâm düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi?” diye soran AKP’li bir trol…
Atatürk’e hakaret suçlamasıyla yargılandı…
Ve:
2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı…
Cezası kesinleşince:
Cezaevine kondu…
★
Canlarım…
Bu ünlü AKP trolünün hapse girmesine sebep olan cümle:
Fikir cümlesi değil…
★
O cümle: Tarihi bir gerçek de değil…
★
Ve yine o cümle:
Türk ulusunun en yüce değerine atılmış:
İğrenç bir iftira…
Ama…
★
Yine de cezası:
Hapse atılmak olmamalıydı…
Hatta…
Yargılama bile olmamalıydı…
Çünkü…
★
Atatürk:
Bu gibi kişilerin yalanlarıyla itibarsızlaşmayacak kadar:
Yüce bir değerdir…
Atatürk, Türkiye’dir…
O hesap…
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ÖSO ve AKP’deki ÖSO’cuların tepkisi karşısında dedi ki:
“Sözlerim çarpıtıldı, barıştırma değil uzlaştırma dedim…”.
★
Hem güldüm…
Hem de:
Çocukluğumu hatırladım…
★
Yaptığımız bir kabahati masumlaştırmak için, yeni bir isim koyduğumuzda…
Baba anneciğim rahmetli:
“Çiş değil kaka” derdi.
★
Kusura bakmasın ama…
Bakanınki de:
O hesap…
Şaşırmayın…
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dedi ki:
“Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’ye yetmiyor, bütün dünyayı yönetiyor. O yüzden hakikaten biz Cumhurbaşkanı’mızla gurur duyuyoruz…”.
★
Bütün dünyayı yöneten Erdoğan, başbakan olduğu 2012 yılında dedi ki:
“Emevî Camii’nde namaz kılacağız. Geleceğin Suriye’sinde Esed’e yer yok…”.
★
Cumhurbaşkanlığı görevini deruhte etmekte olduğu 2022 yılında ise şöyle dedi:
“Suriye ile ileri seviyede adımları temin etmemiz gerek. Benim Esad’ı yenmek gibi bir derdim yok…”.
★
Erdoğan yakında…
“Emevî Camii’nde namaz kılacağız. Geleceğin Suriye’sinde Esed’e yer yok…” dediği günler için:
“O sözler söylendiğinde ben cumhurbaşkanı değildim, o sözü söyleyen başbakandan sorun hesabınızı” diyebilir…
★
Ben şimdiden hatırlatayım da…
O gün geldiğinde:
Şaşırmayın…
Sizi gidi sizi…
Canlarım…
Her ne kadar…
O AKP’li trolün hapse girmesini yadırgıyorsam da…
Atatürk’e hakaret eden o kişiden yana çıkan…
Onu savunanlara hatırlatayım…
★
“Erdoğan dondurmayı yalayarak yedi” dediğim iddiasıyla yargılanıp…
1 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldığımda neredeydiniz?..
★
Erdoğan’ın dondurmayı yalayarak yediğini söylemek ya da yazmak (Gerçi o cümlenin geçtiği bir yazım da videom da yok ama haberi izledikten sonra o cümleyi kullanabilirdim ve hiç de pişman olmazdım…).
Bu güzel ülkeyi bizlere emanet eden:
Kurucu Meclis Başkanımız…
Kurucu Başkomutanımız…
Kurucu Başbakanımız…
Ve…
Kurucu Cumhurbaşkanımız:
Mustafa Kemal Atatürk’e:
“Yalancı” demekten:
Daha ağır bir suç mu?..
★
Sizi gidi ikiyüzlüler sizi…
Sizi gidi yalancılar sizi…
Sizi gidi utanmaz arlanmazlar sizi…
Din, siyaset ve bilim üzerine…
Siyaset ve din bilim değildir…
Ama…
Siyaset ve din de…
Bilim gibi:
İnsanlığın yararı için var olan iki kurumdur…
★
Nasıl ki bilim ve bilim insanı:
Kendini haklı çıkarmaya…
Ve haliyle…
Kendi çıkarlarını gerçekleştirmeye çalışmazsa…
Siyaset ve din kurumları da…
Bilimle aynı hedefi amaçlar…
Kendi çıkarlarını gerçekleştirmeye çalışmaz…
★
Ancak…
Bu:
Hem siyasetin…
Hem de dinin kâğıt üstündeki tanımıdır…
★
Yani canlarım…
Tanım olarak:
Hem din…
Hem siyaset:
İnsanlar arasında…
Temiz ahlâklı bir:
İletişimi…
Barışı…
Yardımlaşmayı…
Ve…
Uzlaşmayı başarabilen insanı hedefliyor olsa da…
★
Din insanı…
Ve siyasetçi…
Kendi getirdiği…
Bencil hesabına dayalı kuram ve kurallarla:
Bu hedefi istismar ediyor…
★
Siyaseti de…
Dini de:
Hedefinden saptırıyor…
★
Siyaset ve din perdesinin arkasına gizlenerek:
İnsanların…
Temiz ve saf duygularını:
Sömürüyor…
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Özlenen dünyada bilim-din-siyaset kardeş olmalı…
Bilim:
Siyaset ve dine…
Din ve siyaset de: Bilime müdahale etmemeli…
★
Bu üç kurum da birbirleriyle:
İletişim…
Yardımlaşma…
Uzlaşma…
Ve paylaşım içinde olarak:
Birbirlerini denetlemeli…
★
“Ham bir hayal” mi?..
Olabilir…
Ancak…
Ve unutmayın ki:
Dünya bu noktaya:
Din adamları ve siyasetçilerin değil…
Bilim insanlarının kurdukları hayaller:
Sayesinde geldi…
O zaman görürüm…
Duydunuz mu?..
Çinli otomotiv şirketi Geely…
İsveç merkezli…
Ve halen…
Dünyanın “en prestijli” markalarından biri olan Volvo’yu:
1.8 milyar dolara satın aldı…
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Biz ise…
Ankara’nın AKP’li Belediye Başkanı Melih Gökçek’in…
Ankapark’ına 800 milyon dolar ödedik…
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Bekleyip…
O, 800 milyon doları değerlendirseydik…
Bugün üzerine biraz daha para koyar:
Volvo’yu satın alırdık…
Hem de:
Dünyadaki hazır pazarıyla birlikte…
★
Ama biz ne yaptık?..
Yine İsveç’ten bir motor lisansı aldık…
Dünyaca bilinen markasını sildik…
Yerine:
Adını, üreticilerinin bile telaffuz edemediği…
Dünyada hiç kimsenin tanımadığı…
Acayip isimli bir otomobili:
“Yerli ve Milli” iddiasıyla…
Ve…
Milyarlarca dolar harcayarak:
Üretmeye çabalıyoruz…
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Çin ekonomisini büyütmüş…
Tabii büyütür…
Alsın bizimkileri…
Ülkeyi onlar yönetsin de…
O zaman göreyim ben onların:
Hallerini…