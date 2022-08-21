CHP çöktü, genel başkanı istifa etti…

CHP, Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fiyat İstikrarı Komitesi” kurulması talebini Anayasa Mahkemesi’ne götürüp iptal ettirdi ya…

İktidar partililer çok öfkelenmişler…

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Bu:

“Tam da CHP’yi özetleyen bir olay” diyorlar…

CHP’yi…

“Yalancılık” ve “ikiyüzlülük” ile suçluyorlar…

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Oysa…

CHP, doğrusunu yaptı…

Çünkü…

CHP hafızasından silinmeyen en büyük yanlışlardan biri…

1978’de…

Başbakan Ecevit’in kurduğu:

Fiyat Kontrol Komiteleridir…

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O dönemde genç bir genel müdürdüm…

Dönemin Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler’i makamında ziyaret edip…

Çok yanlış yaptıklarını…

Bu yanlışlarının:

Yokluk…

Fiyat artışı…

Ve…

Karaborsa ile sonuçlanacağını anlattım…

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Son sözüm şöyle oldu:

“Bu komiteler sizin (CHP ve Ecevit’in) siyasi hayatınızı bile bitirebilir…”.

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Çok geçmeden yıllık enflasyon:

%100’ü aştı…

Karaborsa hortladı…

Merhum Demirel’in genel başkanlığındaki Adalet Partisi…

1979 yılı Ekim ayında yapılan ara seçimlerde…

Boş beş milletvekilliğinin:

Beşini de kazandı…

Senato yenileme seçimlerinde ise…

50 senatörlüğün 33’ünü Adalet Partisi…

12’sini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı…

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Yani canlarım…

Ecevit’in kurduğu Fiyat Kontrol Komiteleri CHP ve Ecevit’i perişan ederken…

En güçlü rakibi Adalet Partisi’ne…

Ve…

Genel Başkanı Demirel’e:

Zafer kazandırdı…

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CHP çöktü…

CHP genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit:

İstifa etti…

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Demek istemem o ki…

Kemal Bey’in fiyat kontrol komiteleri kurulmasına karşı çıkmasının sebebi (Bence):

CHP’nin siyasi çöküşüne sebep olan o hatanın…

Ülkeyi yine o günlere döndürmesinin:

Önüne geçmek…

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Aslında…

Kemal Bey siyasi açıdan yanlış yapıyor…

Ama…

Aynı Kemal Bey…

Halkın ve ülkenin geleceği açısından:

Doğru olanı yapıyor…



Atatürk, Türkiye’dir…

SÖZCÜ’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre…

Atatürk’ü “İslam düşmanı alkolik” olarak tanımlayan ve:

“Cumhuriyet’i getiriyorum yalanıyla başa geçtikten sonra devlet ve millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur’dan kaçan, milletin egemenliğinden rakı bardaklarına sığınan bir İslâm düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi?” diye soran AKP’li bir trol…

Atatürk’e hakaret suçlamasıyla yargılandı…

Ve:

2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı…

Cezası kesinleşince:

Cezaevine kondu…

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Canlarım…

Bu ünlü AKP trolünün hapse girmesine sebep olan cümle:

Fikir cümlesi değil…

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O cümle: Tarihi bir gerçek de değil…

★

Ve yine o cümle:

Türk ulusunun en yüce değerine atılmış:

İğrenç bir iftira…

Ama…

★

Yine de cezası:

Hapse atılmak olmamalıydı…

Hatta…

Yargılama bile olmamalıydı…

Çünkü…

★

Atatürk:

Bu gibi kişilerin yalanlarıyla itibarsızlaşmayacak kadar:

Yüce bir değerdir…

Atatürk, Türkiye’dir…

O hesap…

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ÖSO ve AKP’deki ÖSO’cuların tepkisi karşısında dedi ki:

“Sözlerim çarpıtıldı, barıştırma değil uzlaştırma dedim…”.

★

Hem güldüm…

Hem de:

Çocukluğumu hatırladım…

★

Yaptığımız bir kabahati masumlaştırmak için, yeni bir isim koyduğumuzda…

Baba anneciğim rahmetli:

“Çiş değil kaka” derdi.

★

Kusura bakmasın ama…

Bakanınki de:

O hesap…

Şaşırmayın…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dedi ki:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’ye yetmiyor, bütün dünyayı yönetiyor. O yüzden hakikaten biz Cumhurbaşkanı’mızla gurur duyuyoruz…”.

★

Bütün dünyayı yöneten Erdoğan, başbakan olduğu 2012 yılında dedi ki:

“Emevî Camii’nde namaz kılacağız. Geleceğin Suriye’sinde Esed’e yer yok…”.

★

Cumhurbaşkanlığı görevini deruhte etmekte olduğu 2022 yılında ise şöyle dedi:

“Suriye ile ileri seviyede adımları temin etmemiz gerek. Benim Esad’ı yenmek gibi bir derdim yok…”.

★

Erdoğan yakında…

“Emevî Camii’nde namaz kılacağız. Geleceğin Suriye’sinde Esed’e yer yok…” dediği günler için:

“O sözler söylendiğinde ben cumhurbaşkanı değildim, o sözü söyleyen başbakandan sorun hesabınızı” diyebilir…

★

Ben şimdiden hatırlatayım da…

O gün geldiğinde:

Şaşırmayın…

Sizi gidi sizi…

Canlarım…

Her ne kadar…

O AKP’li trolün hapse girmesini yadırgıyorsam da…

Atatürk’e hakaret eden o kişiden yana çıkan…

Onu savunanlara hatırlatayım…

★

“Erdoğan dondurmayı yalayarak yedi” dediğim iddiasıyla yargılanıp…

1 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırıldığımda neredeydiniz?..

★

Erdoğan’ın dondurmayı yalayarak yediğini söylemek ya da yazmak (Gerçi o cümlenin geçtiği bir yazım da videom da yok ama haberi izledikten sonra o cümleyi kullanabilirdim ve hiç de pişman olmazdım…).

Bu güzel ülkeyi bizlere emanet eden:

Kurucu Meclis Başkanımız…

Kurucu Başkomutanımız…

Kurucu Başbakanımız…

Ve…

Kurucu Cumhurbaşkanımız:

Mustafa Kemal Atatürk’e:

“Yalancı” demekten:

Daha ağır bir suç mu?..

★

Sizi gidi ikiyüzlüler sizi…

Sizi gidi yalancılar sizi…

Sizi gidi utanmaz arlanmazlar sizi…

Din, siyaset ve bilim üzerine…

Siyaset ve din bilim değildir…

Ama…

Siyaset ve din de…

Bilim gibi:

İnsanlığın yararı için var olan iki kurumdur…

★

Nasıl ki bilim ve bilim insanı:

Kendini haklı çıkarmaya…

Ve haliyle…

Kendi çıkarlarını gerçekleştirmeye çalışmazsa…

Siyaset ve din kurumları da…

Bilimle aynı hedefi amaçlar…

Kendi çıkarlarını gerçekleştirmeye çalışmaz…

★

Ancak…

Bu:

Hem siyasetin…

Hem de dinin kâğıt üstündeki tanımıdır…

★

Yani canlarım…

Tanım olarak:

Hem din…

Hem siyaset:

İnsanlar arasında…

Temiz ahlâklı bir:

İletişimi…

Barışı…

Yardımlaşmayı…

Ve…

Uzlaşmayı başarabilen insanı hedefliyor olsa da…

★

Din insanı…

Ve siyasetçi…

Kendi getirdiği…

Bencil hesabına dayalı kuram ve kurallarla:

Bu hedefi istismar ediyor…

★

Siyaseti de…

Dini de:

Hedefinden saptırıyor…

★

Siyaset ve din perdesinin arkasına gizlenerek:

İnsanların…

Temiz ve saf duygularını:

Sömürüyor…

★

Özlenen dünyada bilim-din-siyaset kardeş olmalı…

Bilim:

Siyaset ve dine…

Din ve siyaset de: Bilime müdahale etmemeli…

★

Bu üç kurum da birbirleriyle:

İletişim…

Yardımlaşma…

Uzlaşma…

Ve paylaşım içinde olarak:

Birbirlerini denetlemeli…

★

“Ham bir hayal” mi?..

Olabilir…

Ancak…

Ve unutmayın ki:

Dünya bu noktaya:

Din adamları ve siyasetçilerin değil…

Bilim insanlarının kurdukları hayaller:

Sayesinde geldi…

O zaman görürüm…

Duydunuz mu?..

Çinli otomotiv şirketi Geely…

İsveç merkezli…

Ve halen…

Dünyanın “en prestijli” markalarından biri olan Volvo’yu:

1.8 milyar dolara satın aldı…

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Biz ise…

Ankara’nın AKP’li Belediye Başkanı Melih Gökçek’in…

Ankapark’ına 800 milyon dolar ödedik…

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Bekleyip…

O, 800 milyon doları değerlendirseydik…

Bugün üzerine biraz daha para koyar:

Volvo’yu satın alırdık…

Hem de:

Dünyadaki hazır pazarıyla birlikte…

★

Ama biz ne yaptık?..

Yine İsveç’ten bir motor lisansı aldık…

Dünyaca bilinen markasını sildik…

Yerine:

Adını, üreticilerinin bile telaffuz edemediği…

Dünyada hiç kimsenin tanımadığı…

Acayip isimli bir otomobili:

“Yerli ve Milli” iddiasıyla…

Ve…

Milyarlarca dolar harcayarak:

Üretmeye çabalıyoruz…

★

Çin ekonomisini büyütmüş…

Tabii büyütür…

Alsın bizimkileri…

Ülkeyi onlar yönetsin de…

O zaman göreyim ben onların:

Hallerini…