Cezaevi firarisi ahırda yakalandı

Şanlıurfa’da, 3 ay önce cezaevinde firar eden hükümlü Müslüm Bilen (32), jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla bir evin ahırında yakaladı.

‘Uyuşturucu ticareti’ suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve 8 yıldır cezaevinde bulunan Müslüm Bilen, 3 ay önce Şanlıurfa Açık Cezaevinden firar etti. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bileni yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Müslüm Bilenin Karaköprü ilçesine bağlı Özgedik Mahallesinde bir evde gizlendiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, Müslüm Bileni ahırda yakaladı. Bilen, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

(DHA)