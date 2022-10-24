Çevreci aktivistler, Kral 3. Charles’ın heykeline pasta fırlattı
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Çevreci aktivistler, Kral 3. Charles’ın heykeline pasta fırlattı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds’ya giren iki çevreci aktivist, Kral 3. Charles’ın heykeline çikolatalı kek attı.

Daily Mail’in haberine göre, Just Stop Oil çevreci grubunun iki üyesi, Madame Tussauds’da kraliyet üyelerinin heykellerinin bulunduğu alana gelerek, ziyaretçilerin uyarılarına rağmen Kral 3. Charles heykelinin yüzüne çikolatalı kek fırlattı.

Yaptıkları açıklamada aktivistler, “Buradayız çünkü özgürlüklerimizi ve haklarımızı korumak istiyoruz çünkü yeşili ve hepimizin mirası bu güzel toprağı korumak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aktivistlerin Kral 3. Charles heykeline kek fırlattıkları anlara ilişkin görüntüler, sosyal medya platformlarında yayınlandı.

Bu tarz eylemler ile gündeme gelen çevreci grubun üyeleri daha önce Dartford Köprüsü’nü kapatmış ve Van Gogh tablosuna çorba fırlatmıştı. (AA)

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