Cevap ve düzeltme metni

Korkusuz Gazetesi’nin 10.12.2020 tarihli nüshasının 6. Sayfasında ve aynı gazetenin internet sitesinde yazar Ahmet Takan’ın “Murat Mercan’ın Washington’da misyonu ne olacak?..” başlıklı yazısında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Nurettin Canikli hakkında; bir takım gerçek dışı, mesnetsiz iddialara yer verilerek kamuoyu yanıltılmıştır.

Murat Mercan’ın Wastington’da misyonu ne olacak?..” başlıklı yazıda özetle; “25 Ocak 2011. ABD’nin Teksas Eyaleti Austin kentinde bulunan Eyalet Senatosu’nda önemli bir oturum var. Oturum Fethullah Gülen için Senato kayıtlarına geçirilen bir karar tasarısıyla ilgili. 85. No’lu tasarıyı sunan Senatör Lucio Nelson ilkokul mezunu ‘kumpascı’ vaiz Fethullah Gülen’i ‘eğitimci, şair, yazar’ olarak tanıtıp dünya çapında bir toplumsal hareketin ilham kaynağı olan Senato kayıtlarına geçiriyor. Oturumda AKP’den yedi temsilci bulunuyor. AKP Milletvekilleri ‘Nurettin Canikli, Fatma Şahin, Hasan Murat Mercan, Mehmet Şahin, Emin Nedim Öztürk, Abdullah Çalışkan, Murat Yıldırım’ ‘Gülen’in onur’ konukları olarak Teksas Senatosu’nda ön sırada oturuyor….” Şeklindeki ifadeler asla doğru değildir. Bu haksız ve hukuka aykırı mesnetsiz iddia ve ithamlar gerçek dışıdır ve iftiradır.

Sayın Nurettin Canikli’nin;

– Bahsi geçen Senato oturumuna katıldığı iddia ettiğiniz tarihte Türkiye’de olduğu AK Parti Grup Başkanvekili olarak TBMM Genel Kurulunda kanun çalışmalarına katılarak konuşma yaptığı TBMM tutanaklar bölümünde açıkça yer almaktadır. ( www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_b_sd.birlesim_baslangic?p4=20843&-p5=b&page1=1&page2=148 )

– Söz konusu tarihlerde yurtdışına çıkış yapmadığı ve yurt dışında bulunmadığı Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarında da mevcuttur.

– Araştırmacı gazetecilik ilkeleri gereğince, iddia ettiğiniz Texas Senato gazetesinin güncel kayıtlarına bakmış olsaydınız müvekkil Sayın Canikli’nin isminin senato metni kayıtlarında yer almadığını görmüş olurdunuz. Bu linki de sizinle paylaşıyoruz.

(www.journals.senate.state.tx.us/sjrnl/82r/pdf/82rsj01-25-f.pdf#page=6,70.sayfa guests presented)

– Belirtilen tarihteki senato oturumunun gerek video kaydında gerekse senato tutanaklarında hiçbir şekilde ne ismi ne de görüntüsü bulunmamaktadır.

Doğruluğunu araştırmadan yalan yanlış bilgilerle, kişiler üzerinden asılsız iddialarda bulunmak, kamuoyunu yanlış bilgilendirmek gazetecilik etiği ile bağdaşmamaktadır. Yeterince araştırılmadan ya da kasıtlı olarak katılmadığı bir toplantı üzerinden müvekkilimi, irtibatlandırma çabası akla ve izana sığmayan açık ve galiz bir iftiradır. Bu yayın aynı zamanda müvekkilime yönelik haksız bir suç isnadıdır.

Gazetenin bu konuyu gereği gibi araştırıp tespit etmeden haber niteliğinde yazması, gereken özeni göstermemesi nedeniyle kendisini ağır kusurlu hale sokar. Gerçek olmayan, şeref kırıcı bir haber yolu ile ihlal ise haber iyi inançla yayınlanmış olsa bile hukuka aykırıdır.

Köşe yazısının yayınlanmasının hemen akabinde müvekkil tarafından yukarıda içerik gibi tarafınıza gönderilen düzeltme içerikli maili dahi dikkate almayarak, bu güne kadar herhangi bir düzetme veya özür yayınlamayarak, gazetecilik meslek ahlak ve etiği hiçe sayılarak yalan haberde ısrarcı olunması, amacın kamuoyunu bilgilendirmek olmadığı, farklı saikle hareket edildiğini açıkça göstermektedir.

Görüldüğü üzere gazetecilik mesleğinin gereği olan hiçbir araştırma yapılmadan, adı geçen kişi ve/veya kuruluşlardan bilgi almadan ve özen yükümlülüğüne uymadan kaleme alınan yazı “Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan

haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz’ şeklinde Basın Meslek İlkesi’ne de açıkça aykırıdır.

Okuyucularda oluşabilecek yanlış bir kanının ortadan kaldırılması için tekzip konusu yazı ile ilgili olarak iş bu düzeltmenin yapılması zarureti doğmuştur. Sayın Nurettin Canikli’yi zor durumda bırakma amacına matuf, hiçbir dayanağı olmayan tamamen gerçek dışı bu yazı, nedeniyle yasal yollara başvuru haklarımızı saklı tutuyor. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. 14.12.2020

Nurettin CANİKLİ

Vekili

Av. Burhanettin SEVENCAN

NOT: Herhalde “nedir konusu” diye sormazsınız… Bugün ve yarın için yine sizden zorunlu 2 günlük izin istiyorum. Mahkemelerin duruşma salonlarındaki mesaime devam etmek zorundayım…