Çeşme’de Ilıca Plajı’nda bayram yoğunluğu

İzmir’in, turizm cenneti ilçesi Çeşme, 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bölgenin ünlü plajı Ilıca’da tatilciler denize girip serinlerken, Çeşme ve Alaçatı’da otellerin doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. Kurban Bayramı’nda doluluk oranının yüzde 100’lere ulaşması beklenirken, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, 1 milyonun üzerinde tatilcinin Çeşme’yi ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan İzmir’in Çeşme ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı’da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Tatilciler Ilıca Plajı’na geldi. Binlerce kişi hem plajda güneşlendi hem de denize girip serinleyerek tatilin tadını çıkardı. Denizi, kumu ve güneşiyle tatilcilerin tercih ettiği yerlerin başında gelen Çeşme ve Alaçatı’da otellerin doluluk oranı yüzde 90’a yaklaşırken, bu oranın Kurban Bayramı günlerinde yüzde 100’lere ulaşması bekleniyor.

9 günlük bayram tatilinin yanı sıra okulların kapanması, üniversite ve lise sınavlarının sona ermesi ve yaz sezonunun başlamasıyla, kapalı mekanlarda 00.00 olan canlı müzik sınırlandırmasını 04.00’e, açık eğlence mekanları için ise bu sınır 01.00 olarak belirlenmesi turizm sektöründe, bayram sonrasında güzel bir turizm sezonu beklentisi oluşturdu.

‘BAYRAMDA ÇOK DAHA FAZLA KALABALIK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Tatilcilerden Cem Balaban, “Güzelbahçe’den geldik. Günübirlik geldik. Şu anda yoğunluk beklentimizden az. Ancak yine de gayet güzel bir yoğunluk var. Kurban Bayramı’nda çok daha fazla kalabalık olacağını düşünüyorum. Şimdiden böyleyse o zaman baya bir kalabalık olabilir” dedi. Tatillerinin güzel geçtiğini belirten Ferhat Çiftçi hiç kimsenin bir başkasına rahatsızlık vermediğini söyledi. Çiftçi, İzmir’de yaşadıkları için her hafta sonu sıklıkla Çeşme’ye geldiğini kaydetti. Sinan Demir ise “Şu anda tatilimiz çok güzel geçiyor. Kalabalık yok ama bayramda çok kalabalık olacak. Hem dinleniyoruz hem eğleniyoruz” dedi.

‘BAYRAMLA BİRLİKTE SEZONU YAKALAMIŞ OLACAĞIZ’

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, “Bayram 9 güne çıktığı için otoyolları henüz ölçmedik ama beklentimiz 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin Çeşme’yi ziyaret edeceği yönünde. Şu an o rakama doğru gidiyoruz” dedi. Kurban Bayramı nedeniyle otellerin doluluk oranlarının yüzde 90’lara ulaştığını ifade eden ÇEŞTOB Başkanı Demir, Yoğun bir bayram geçiriyoruz. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkması güzel oldu. Biz şu anda dolu dolu yazı yaşıyoruz. Tüm otellerimizde doluluk oranları daha bayrama girmeden yüzde 90’lara buldu. Çarşılarımız, plajlarımız, sokaklarımız oldukça hareketli. Havalar da güzel gitti. Bugünlere kadar bayramda belki yağış görürüz diye biraz bizi korkuttu. Ama hava şu an 37 derece. Neredeyse plajlarımız dolmuş durumda. Alaçatı sokakları hareketliydi. Çeşme sokaklarında ciddi bir potansiyel var ve oralarda da hareketlilik yaşanıyor. Dolayısıyla biz bayramı bayram gibi yaşıyoruz. Pazartesi günü itibarıyla doluluk oranlarımız daha da artacak. Bayramla birlikte sezonu yakalamış olacağız ve bayramdan sonra bu hareketlilik devamını bekliyoruz” diye konuştu.

‘ARAP YARIMADASI, AZERBAYCAN, İRAN VE ORTA AVRUPA’DAN TURİST ALIYORUZ’

Çeşme turizminin bayram sonrasını da değerlendiren Demir, “Ekonomik sıkıntılar, seçim süreci, hava şartları turizm hareketinin geç başlamasına sebep oldu ama bu geç başlamayı eylül, ekim aylarında telafi edecek gibiyiz. Eylül ayında yukarıya doğru bir hareketlilik görüyoruz. Çeşmede hiçbir zaman ‘Kötüyüz’ demedik. En kötü günlerimizde bile belirli bir standartlarda turizmi yaşadık. Otelcilerimiz, esnafımız her zaman sezon sonuna geldiğimizde mutlulukları yüzlerine yansıyor. Bu sezon eylül ekim aylarını gördüğümüzde yüzde 70 doluluk görme beklentimiz var. Çeşme’ye iç turizmin yanında dışarıdan da önemli hareketleri aşmaya başladık. Arap Yarımadası’ndan, Azerbaycan’dan, İran’dan ve tabii ki orta Avrupa’dan Çeşme’ye önemli ölçüde turist alıyoruz. Güzel bir turizm sezonu bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)