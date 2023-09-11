Çeşme’de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı
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Çeşme’de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı

İzmir’in Çeşme ilçesinde çöplükte çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Alaçatı Mahallesi’ndeki çöplükte saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı. Dumanı fark edenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 dozer bölgeye sevk edildi. Alevlere ilk müdahalenin 15 dakika içinde yapıldığı bildirildi.

Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

(DHA)

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Çeşme’de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı
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