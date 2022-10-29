Cesaretinle çık kazan!

Galatasaray’da işler yolunda gitmiyor. Hakem hatalarının arkasına sığınmak bir yere kadar idare eder. Ben bu takımı eleştiriyorum ve eleştireceğim. Çünkü eleştiri geliştirir, toplumun hafızasını tazeler. Sokakta beni çevirip “Ağabey neden bu kadar ağır eleştiriyorsun?” diye soruyorlar. Çünkü Galatasaray daha iyi olsun istiyorum. Rashica ve Kerem süratli oyuncular ama zamansız pas tercihleriyle Galatasaray’ın gol pozisyonlarını öldürüyor. Kerem daha önce içeri kat eder, şut atar zenginlik katardı. Ama o Kerem’den eser yok şimdi. Hızlı ve dinamik Boey’in olmaması takıma hücum anlamında büyük sekte vurdu.

Rakip 10 kişi kalıp yorulsa da Galatasaray hücum organizasyonu olmadığı için bunu yeteri kadar değerlendiremedi. Net pozisyonlarda Viviano’yu geçemediler. Sadece futbolcularda değil teknik ekipte de suç var. Oyuncuların saha dağılımında sıkıntı yok. Ancak güç anlamında ciddi sıkıntı görülüyor. Buna hoca ve şu ana kadar arkasında duran yönetim nereye kadar dayanır bilemiyorum. Bu futbolla değil zirve, orta sıraların altı gerçekçi olur. Korkmadan oynayacaksın, cesaretle çık, kaybedersen de öyle kaybet. Ama nerede? Emre Taşdemir ve Emin Bayram’ı beğendim, daha çok şans verilmeli.