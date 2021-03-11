Ceren’i gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar

İzmir’in Bornova ilçesinde moloz döküm sahasında yanmış cesedi bulunan Ceren Duman’ın (16) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sonunda 2’si tutuklu 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Tutuklu sanıklar Sinan Özen ve Tahir Yıldızın 6 ayrı suçtan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 31’er yıl hapse çarptırılmaları istenilen iddianamede, ikilinin genç kızın cesedini gömdükten sonra başında yemek yiyerek, alkol aldıkları anlatıldı.

Sinan Özen, geçen 21 Ağustos günü, Işıkkent Polis Merkezi Amirliğine giderek, Ceren Dumanı arkadaşı Tahir Yıldız ile moloz döküm sahasına gömdüklerini söyledi. İtiraf üzerine harekete geçen polis, Özen ve Yıldızı gözaltına aldı. Naldöken Mahallesindeki moloz döküm sahasında yapılan aramada da Dumanın cansız bedeni bulundu. İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ön incelemede Duman’ın vücudunda yara ve darp ile kurşun izine rastlanmadı. Ancak genç kızın boğazında peçete olduğu belirlendi.

Yapılan sorguda peçeteyi Cerenin boğazına kendilerinin tıktıklarını kabul eden ikili, ifadelerinde, “Cereni gömmeye giderken ağzından kötü koku geliyordu, peçeteyi boğazına iterek kokuyu gidermeye çalıştık” dedi. Ceren Duman, Yeni Buca Mezarlığında toprağa verilirken, şüpheliler Özen ve Yıldız tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

CEREN’İN EŞYALARINI YAKMIŞLAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklanan Özen ve Yıldız’ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Ceren Duman ve Sinan Özenin, olaydan 2 hafta önce sosyal medyada tanıştıkları, 21 Ağustos tarihinde günlük kiralık eve gittikleri, Sinan Özen’in, Tahir Yıldız’ı çağırdığı anlatıldı.

Şüphelilerin hem alkol hem de uyuşturucu verdikleri Ceren ile cinsel ilişkiye girdikleri ifade edilen iddianamede, genç kızın, saat 04.00 sıralarında fenalaşıp hayatını kaybettiği, ağzından köpükler geldiği, bu nedenle ikilinin Ceren Duman’ın boğazına 2 parça ıslak mendil soktukları belirtildi. Şüphelilerin, durumu sağlık çalışanlarına bildirmedikleri, sabah saatlerine kadar alkol aldıkları, sabah cesedi odada bırakıp, çevresinde ‘Dayı’ olarak tanınan Mehmet Gümüşçünün yanına gittikleri, onun yönlendirmesiyle de kazma ve kürek alıp, yaklaşık 1,5 metrelik mezar kazdıkları ifade edilen iddianamede, “Tahir ve Sinan, hava karardıktan sonra Cerenin cesedini omuzlayarak arabaya bindirip, öğlen kazdıkları çukura gömdüler. Çukurun üzerinde yemek yiyip, alkol aldılar. Daha sonra da Cerenin kıyafet ve çantasını yaktılar. Kazma- küreği ise çalıların arasına attılar. Sonra da Gümüşçünün yanına giderek, gece geç saatlere kadar oturdular” denildi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

İddianamede sanıkların ifadelerine de yer verildi. Tahir Yıldızın “Olay günü Sinan beni günlük kiralık daireye davet etti. Ceren ve Sinan diğer odadayken Sinan panikle Koş içeri gel, kıza bir şey oldu. Ağzından köpük geliyor dedi. 112yi aramasını söyledim ama Sinan aramadı. Cereni diğer odada bırakıp, alkol almaya devam ettik. Sabah saatlerinde Sinanın ‘Dayım’ dediği birinin yanına gittik. Kazma ve kürek alıp, çukur kazdık. Akşam Cereni alıp öğlen kazdığımız çukura gömdük. Cereni ben öldürmedim” dediği belirtildi.

Sinan Özen’in de Ceren ile Instagramdan tanıştıklarını anlatarak, “10 gün önce sosyal medyadan tanışmıştık. Günlük kiralık daire kiralamıştık. Ardından Tahir elinde viskiyle geldi. Uyuşturucu kullandıktan sonra Ceren ile ilişkiye girdim. Duştayken Tahir gelerek, Kıza bir şey oldu, nefes almıyor dedi. Nabzının atmadığını fark edince 112yi aramaya korktuk ve gömmeye karar verdik. Sabah Tahirin arabasıyla kazma- kürek alıp, çukur kazdık. Akşam da Cereni oraya gömdük. Cereni öldürmedim” diye ifade verdiği kaydedildi.

Tutuksuz şüpheliler İlkay T., İlyas G. ve otel sahibi Nedim D.’nin suçlamaları kabul etmediği kaydedilen iddianamede, ‘Dayı’ lakaplı Mehmet Gümüşçü’nün de “Kızı hastaneye götürmeleri gerektiğini anlattım. İlk önce benimle dalga geçtiklerini düşündüm. Ancak akşam gelip kızı gömdüklerini söylediler ve korkup şoka girdim. Beş gün sonra giderek, teslim oldum” dediği bildirildi.

Cerenin dedesi Yahya Duman, annesi Ebru Minareci ve babası İsmail Dumanın şikayetçi olarak yer aldıkları iddianamede, Özen ve Yıldız hakkında, ‘tasarlayarak adam öldürmek’, ‘cinsel istismar’, ‘uyuşturucu madde içmeye yer temin etmek’, ‘hürriyeti yoksun bırakmak’, ‘mala zarar verme’ ile ‘suç ve delillerini gizleme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 31’er yıl hapis cezası talep edildi. Tutuksuz şüpheliler İlkay T., İlyas G., Nedim D. ile bir başka suçtan cezaevinde bulunan Mehmet Gümüşçünün ise yardım suçundan cezalandırılmaları istendi. (DHA)