Cenaze namazı..!

Kasım Gülek…

19 Ocak 1996’da yaşamını kaybetti.

Öldüğünde 91 yaşındaydı.

Bilmeyenler veya hatırlamayanlar için söyleyeyim.

CHP’nin eski genel sekreteri…

Eski dediysem bayağı eski.

1950 ile 59 yıllarında genel sekreterlik yapmış…

Düşünün artık…

Ulaştırma Bakanlığı da var kısa bir dönem…

1948-49 arası…

Yani neredeyse 2. Dünya Savaşı döneminin siyasetçisi…

★★★

İşte bu merhum Gülek’in naaşı…

Bundan tam 26 yıl önce…

Ankara’da Kocatepe camiinden kaldırılmış…

Süleyman Demirel başta olmak üzere devlet erkanının tamamı cenazeye katılmış.

Başbakan… Bakanlar ve siyasiler… Kalabalık bir vatandaş topluluğu…

Cenazeyi de o zamanlar yeni yeni kendini göstermeye başlayan Fethullah Gülen kıldırmış.

★★★

Hepsi bu…

Öncesinde ne var?

Gülen’le Gülek’in… Nasıl bir ilişkileri veya yakınlıkları var bilmiyoruz.

Ciddi hiçbir kaynakta bilgi yok…

Bu arada atlamayalım… Kasım Gülek 1904 doğumlu…

Yani Gülen’in cemaatini oluşturup devlete sızmaya başladığı yıllarda (1984) Gülek 80 yaşında…

Devletten ve meslekten emekli olalı on yıllar olmuş…

Köşesine çekilmiş sağlık sorunlarıyla uğraşıyor.

Ama bunların hiç önemi yok…

Cenaze namazını Fethullah Gülen kıldırdı ya…

Yandaşlara… Fetö ile CHP’nin bağını kurmak için yeter de artar bile…

★★★

Televizyona çıkıyoruz.

‘Fetö’nün siyasi ayağı’ diyoruz.

Cevap hazır…

“Ama Kasım Gülek’in cenaze namazını Gülen kıldırdı. Al sana CHP-FETÖ iltisakı”

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Cemaatin okulları ve dershaneleri…

Fetö’nün insan kaynak merkeziydi. Ama ilaç niyetine… Cemaat okullarına çocuğunu yollamamış bir AKP’li bulabilir miyiz diyoruz…

Veya foto, Pensilvanya’da fotosu çıkmayan bir AKP’li?

Zorlanırız dimi?

Ama bu arkadaşların lafı hazır.

“Kasım Gülek’in cenazesi…”

★★★

Bank Asya’ya para yatıranları geçtim…

Yahu Ak Parti iktidarında Futbol Ligi’nin adı ‘Bank Asya ligi’ yapıldı.

Köprü geçiş paraları zorunlu olarak Bank Asya’ya yatırtıldı.

Bunu kim yaptı?

“Ama Kasım Gülek…!”

★★★

Eski Milli Savunma Bakanı…

Fikri Işık…

“Harp Okullarının yüzde 95’i bunlardan” dedi.

Yetmedi.

Eski İçişleri Bakanı…

Efkan Ala…

“Valilerin yüzde 85’i bunlardan” dedi.

Yani devlete sızmamışlar… Devleti ele geçirmişler…

Açık açık söylediler…

Hem de birinci ağızdan…

Tam bunu hatırlatacağız…

“Kasım Gülek’in cenaze namazı…”



★★★

2012 Yaş’da…

Albaylıktan generalliğe yükselen 25 komutanın 23’ü Fetöcü çıktı.

Sadece o değil…

Tüm terfilerin yüzde 73’ü fetö imiş…

Rakamlarla sabit…

Hatta büyük çoğunluğu içeride şu an…

YAŞ’da hangi siyasi iradenin imzası var diyecek oluyoruz.

“Doğru ama Kasım Gülek….”

★★★

Sadece Rektör atamaları değil…

Bildiğin üniversiteleri oldu adamların yahu…

Onlarca üniversite açtılar…

Vakıf kurdular…

Hepsine kim izin verdi?

Yanıt hazır…

“CHP’li Kasım Gülek”

★★★

Köşedeki karakolda çalışan bekçiden, bakanlık müsteşarına kadar tüm atamalarda fetöcüler yerleştirildi… Ya da izin verildi… Göz yumuldu…

CHP’nin tek bir memur atama yetkisi mi vardı sanki?

Vali mi atadı Emniyet müdürü mü tayin etti?

Devletin her santimine bunları kim yerleştirdi diyecek oluyoruz…

“İşin köküne bakmak lazım. Kasım Gülek çok önemli…”

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Gören de…

Altunizade FEM’in 5. Katında sohbet odasının müdavimi Kasım Gülek sanacak.

Tövbeler olsun…

Adam 12 Eylül 1980 darbesinde 76 yaşında yahu…

★★★

Bir muhtar…

Hatalı ikametgah ilmühaberi verse…

Veya mahkeme kaleminde çalışan bir memur…

Bir suçluya yanlışlıkla temiz kağıdı verse…

Bir ömür vebalinden kurtulamaz… Ve de yargılanır…

Bu arkadaşlar…

Dönüp esaslı bir özeleştiri verip efendice susacakları yerde…

Tutundukları tek ve komik gerekçe Kasım Gülek’in cenazesi…

★★★

Gülek’in cenazesine kimler katıldı?

Benim için çok önemi yok…

Ama Gülen’in az daha kıldırmayı başarmak üzere olduğu ‘memleketin cenaze namazına’ kimler iştirak edecekti herkes biliyor…

Katılanlar inkar etse bile…