Cemal Süreya, memleketinde anıldı
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Cemal Süreya, memleketinde anıldı

1931 yılında Tunceli’nin Pülümür ilçesinde doğan Cemal Süreya, vefatının 31. yıldönümünde tiyatro oyuncuları tarafından anıtı başında anıldı.

Asıl adı Cemalettin Seber olan Türk şiirinin önemli isimleri arasında yer alan Cemal Süreya, ölümünün 31. yıldönümü nedeniyle doğum yeri Tunceli’nin Pülümür ilçesindeki anıtı başında anıldı. Arêye Kay (Oyun Değirmeni) tiyatro grubunun genel sanat yönetmeni Yılmazcan Şare ve grup oyuncusu Musa Oktay, anma nedeniyle Cemal Süreya’dan şiirler okudu, anıtına karanfiller bıraktı.

Tiyatro grubunun genel sanat yönetmeni Yılmazcan Şare, Cemal Süreya’nın bu toprakların yetiştirdiği ender insanlardan biri olduğunu belirterek, “Büyük bir şairdir. Bütün dünyanın tanıdığı, kitapları çeşitli dillere çevrilmiş, ikinci yeni şiir akımının öncülerindendir. Ama maalesef bu şairin değerini hak ettiği şekilde veremiyoruz. Burada Cemal Süreya geceleri, şiir günleri düzenlenmeli. Bu değere sahip çıkılmalı” dedi.

Anmada, Yılmazcan Şare, Süreya’nın “Üvercinka” isimli şiirinden Zazaca kesitler okudu. (İHA)

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Cemal Süreya, memleketinde anıldı
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