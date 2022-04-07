Cemal Kaşıkçı davasında flaş gelişme!
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Cemal Kaşıkçı davasında flaş gelişme!

Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin görülen dava Suudi Arabistan’a devredildi

2 Ekim 2018′ tarihinde Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü tespit edilen gazeteci Kaşıkçı’nın davası, Adalet Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan’a devrine karar verildi.

İstanbul’daki yargılamada kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya hakkında durma kararı verilerek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini kararlaştırmıştı.

(İHA)

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