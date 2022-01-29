Cem Yılmaz’dan HepsiJet açıklaması

Cem Yılmaz’dan 1 liralık zam teklifine karşı kontak kapatan Hepsijet çalışanlarına destek geldi. Yılmaz, “Benim yerim çalışanın yanıdır. Bu konuda tavrım nettir” dedi.

Komedyen Cem Yılmaz, kargo şirketi HepsiJet çalışanlarına destek verdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

*Benim yerim çalışanın yanıdır. En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim. Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim. Bu konuda tavrım nettir.

*Hepsijet ilgilenip benim destek olmamı isteyen arkadaşlara duyurumdur