Çekmeköy’de yol ayrımındaki duvara çarpan otomobil takla attı

Çekmeköy Şile Otoyolu’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kullandığı otomobille, önce önündeki kamyonete ardından da yol ayrımındaki duvara çarptı. Otomobil takla atarak yaklaşık 20 metre sürüklenirken, sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle Üsküdar istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde saat 10.30 sıralarında 35 DC 0198 plakalı otomobilin sürücüsü Yunus Temur, direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki kamyonete çarptı. Ardından da yol ayrımındaki duvara çarpan otomobil, takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otomobilden çıkarılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Üsküdar istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kamyonette bulunan Cihat Duman, “Sol taraftan makasa girince bize vurdu. Daha sonra duvara çarpıp takla atarak sürüklendi” dedi. Kamyonetin sürücüsü Erman Gürleyik ise “Kayarak geldi, kamyonete çarptıktan sonra duvara çarparak takla attı” diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)