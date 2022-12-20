Çekmeköy’de taksi durakları kiraya verilecek
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Çekmeköy’de taksi durakları kiraya verilecek

Çekmeköy Belediye Başkanlığı, ilçe sınırları dahilinde 8 adet taksi durağı platformunun işletme hakkını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Çekmeköy İlçe sınırları dahilinde Mülkiyeti ve/veya Hüküm Tasarrufu Belediyemize ait olan yerlerde bulunan 8 (Sekiz) adet taksi durağı platformlarının işletilmesi hakkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiralanacaktır. İhale, Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi, No:5 Çekmeköy/İstanbul adresindeki Çekmeköy Belediye Binası 1. Kattaki toplantı salonunda yapılacaktır.

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