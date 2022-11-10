Çekmeköy’de hafif ticari araca otomobil çarptı: 1 yaralı

Çekme-Şile Otoyolu’nda hafif ticari araca otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçmaya çalıştığı belirtilen otomobil bariyerlere çarparak takla atarken, otomobilde bulunan kişilerin kaçtığı iddia edildi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Çekmeköy – Şile Otoyolu’nda Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Kocabey yönetimindeki 34 NJ 1172 plakalı hafif ticari araca, henüz sürücüsü belirlenemeyen 35 DAD 17 plakalı otomobil çarptı. Çarpan otomobil, iddiaya göre olay yerinden kaçmaya çalışırken, 100 metre ileride bariyerlere çarparak takla attı. Otomobilin içinden kendi imkanlarıyla çıkan kişiler ise olay yerinden kaçtı. Hafif ticari araç içerisinden bulunan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası Şile Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Çekicinin olay yerine gelmesinin ardından kaza yapan araçlar kaldırılarak otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatan polis, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)