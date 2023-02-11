Çekmeköy Belediyesi tarafından medikal malzeme satın alınacak

Çekmeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 2023 yılı medikal malzeme satın alınacaktır.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2023 Yılı Medikal Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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