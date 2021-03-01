CDC’den Johnson & Johnson’ın corona aşısına şartlı onay
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CDC’den Johnson & Johnson’ın corona aşısına şartlı onay

ABD’de Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Danışma Paneli, Johnson & Johnson tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 18 yaş üstü kişilerde kullanılması yönünde tavsiye verdi.

ABD’de Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın aşılarının ardından Covid-19’a karşı geliştirilen 3’üncü aşı da onay almış, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan Johnson & Johnson firması tarafından geliştirilen aşının acil kullanımına onay vermişti. FDA’nın ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Danışma Paneli, Johnson & Johnson tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 18 yaş ve üstü kişiler için kullanılmasını tavsiye etti.

Johnson & Johnson, ABD’de onaylanan ilk tek dozluk Covid-19 aşı olurken, aşının orta ve ileri dereceli hastalarda genel etkinlik oranı yüzde 66 olarak açıklanmıştı. (İHA) 

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