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Çay paketini açan vatandaş hayatının şokunu yaşadı

Adıyaman’da 4 paket çay alan bir kişi paketleri açtığında hayatının şokunu yaşadı. Paketlerin içinden çay yerine hayvan gübresi ve torf toprağı çıktı.

Adıyaman merkezde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Adıyamanlı vatandaş Uğur Ay, seyyar satıcıdan 900 gramlık 4 paket dökme çay aldı. Ünlü bir çay markasına benzer isimle paketlenen dökme çayın piyasa fiyatı 120 TL iken, Uğur Ay paketin tanesini 50 TL’ye aldı.

Uygun fiyata aldığı çayı eve götüren ve paketi açan Uğur Ay, çay yerine hayvan gübresi görünce gözlerine inanamadı. İlk açtığı paketten sonra ikinci pakette de aynı görüntü ile karşılaşınca durumu polise bildirdi.

FOTO: İHA

Paketlere hayvan pisliği ve torf toprağı karışımın doldurulduğu ve dökme ‘çay’ diye satıldığı ortaya çıktı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, çay paketlerinden numune aldı.

Uğur Ay, kendisinin düştüğü duruma başkalarının da düşmemesi için seyyar satıcılardan bu tür gıda ürünlerinin alınmaması gerektiğini belirterek, “Akşam evime giderken çay satıldığını gördüm. Fiyatı uygun olduğu için 4 paket aldım. Eve gidip paketi açtığımızda paketten hayvan gübresi çıktı. Durumu polis ekiplerine bildirdim. Vatandaşlar dikkat etsinler. Dışarıdan böyle şeyler almak yerine belirli yerlerden alırlarsa, benim gibi mağdur olmazlar” diye konuştu.

(İHA)

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