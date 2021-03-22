Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 500 personel alacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak için 500 personel alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikaları için Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme Teknolojisi bölümü mezunu 200 geçici çay eksperi ve noter kurası ile 300 geçici beden işçisi (tahmil tahliye) alınacak.

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