Çavuşoğlu’nun, Mısır ziyareti hangi ülkeyle ilgili

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile başkent Kahire’de görüştükten sonra ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, ticaret başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini hatta önümüzdeki günlerde düzenlenecek 3 askeri tatbikata da Mısır’ı davet ettiklerini açıkladı.

İlişkilerdeki kopuklukları, kardeşler arasında dahi ayrılıklar söz konusu olur diyerek normal göstermeye çalışan Çavuşoğlu; Filistin, Doğu Akdeniz, Arap dünyası, Suriye, Irak, Afrika ve Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Kamuoyuna geçici uzlaşma sağlandı havası estirilerek 14 Mayıs sonrası Sisi ile Erdoğan’ın görüşmesinin planlandığı açıklanarak basın toplantısı sona erdi.

Ziyaretten memnun olduğunu ilk açıklayan ise ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan oldu…

Yani ABD Mısır’a, mesajımı aldın mı diyor!

Her şeyden önce Mısır’ın, İran’dan sonra BOP’a direnen tek ülke olduğunu ifade etmeliyim.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın Mısır eşbaşkanı Mursi’nin, Mısır’ı anayasa ile üçe bölme girişimini engelleyen Sisi, başa geldiğinden beri de Mısır ambargo yaşıyor.

Diğer yandan güneyinde Etiyop’yanın Nil üzerine Büyük Rönesans adıyla yaptığı üç büyük baraj ile susuzluk tehdidi yaşayan Mısır, yine de bölgede ABD’ye ve BOP eşbaşkanına karşı direniyor.

Tahıl koridoru ile Rusya’dan tahıl alarak ayakta kalan Mısır, Libya’da da ABD, AKP ve Libya’yı bölenlerin karşısında yer alıyor.

Ambargolardan bunalan Mısır geçen yıl cezaevinde tutuklu bulunan bir grup İhvan üyesini serbest bıraksa da nefes alamıyor.

Sisi ve Mısır halkı, ABD’nin ve AKP’nin Ortadoğu’da nasıl birlikte çalıştığını çok iyi bilmektedir.

Hal böyleyken Mısır ile bir uzlaşma söz konusu değildir.

AKP, ambargo nedeniyle döviz rezervleri tükenen Mısır’a şirketler üzerinden 500 milyon dolarlık yatırım vadinde bulunarak, bu ziyaretin kapısını açmıştır.

Çavuşoğlu’nun basın açıklamasındaki tavrına bakılırsa Türkiye Mısır’dan istediğini alamamış görünüyor.

Görüşmenin ana gündemi her iki tarafın açıkladığı konular olduğunu hiç düşünmüyorum.

Esas mesele İran’dır!

Basın toplantısında ismi geçmeyen tek ülke İran’dır!

Aralık 2022’de; Ürdün’de gerçekleşen 2. Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı sonrası, İran Dışişleri bakanı Abdullahiyan’ın Sisi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada görüşmenin olumlu olduğu ifade edilmişti.

1979’dan beri karşılıklı büyükelçi bulundurmayan İran ve Mısır’ın bölgede yakınlaşması, ABD’nin ve eşbaşkanı AKP’nin istediği bir şey değildir.

Dolayısıyla ABD, AKP eliyle İran’a her türlü ambargoda yanında olması mesajı göndermiştir.

Mısır’ın, AKP’yi dikkate almayacağı bir gerçektir.

Ancak Mısır’ın, ABD emperyalizminin bu dayatmasını da göğüsleyebileceğini sanmıyorum.