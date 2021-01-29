Çavuşoğlu’ndan ‘kaçırılan 15 Türk denizciyle ilgili’ flaş mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Mürettebat ve kaptan, Boden şirketinin yetkilileri ile temasa geçtiler ve 15 kardeşimizin hepsinin de sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Onun dışında tabii başlayan süreç ve detayları hakkında bilgi vermem mümkün değil. Ama güzel haberleri inşallah yakında alacağız” dedi.

Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki heyetler arası ve ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

“DÜN MEMNUNİYET VERİCİ BİR HABER ALDIK”

Çavuşoğlu, Gine Körfezi’nde Türk gemisinin kaçırılan mürettebatla ilgili soru üzerine, “Belki sorunuzun tamamını cevaplamam mümkün değil ama dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, Boden şirketinin yetkilileri ile temasa geçtiler ve 15 kardeşimizin hepsinin de sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Onun dışında tabii başlayan süreç ve detayları hakkında bilgi vermem mümkün değil.

Ama güzel haberleri inşallah yakında alacağız. Bir süreç var, devam ediyor. Diğer taraftan gemide 3 tane mürettebatımız vardı. Yeni ekip gitti. Dün bölgeye ulaştılar. Geminin olduğu liman şehrine de ulaştılar ve 3 vatandaşımız da bugün, Türk Hava Yolları ile Türkiye’ye dönecekler. Dördüncü kaptan ve iki vatandaşımız Bildiğiniz gibi, bir Azerbaycan vatandaşı kardeşimiz de vefat etmişti. Dün öğleden önce, cenaze Bakü’ye ulaştı” dedi.

“İLK DEĞİL, SON DA OLMAYACAK GİBİ”

Bakan Çavuşoğlu, “Bu vesileyle özellikle Gabon yetkililerine ve de Cumhurbaşkanı’na çok teşekkür ediyoruz. Kendi uçağını tahsis etti. Cenazenin Librevil’e gelmesi için. Sayın Cumhurbaşkanımız da Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba’yı arayarak bizzat teşekkür ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, kurumlarımız arasında bir çalışma grubu oluşturduk ve bölgeye gönderiyoruz . Gabon’a ve bölgeye. Bazı ülkelere ziyarette bulunacaklar.

Maalesef bu bölgede, özellikle bu Gine Körfezi’nde korsanların gemilere saldırısı ilk değil, son da olmayacak gibi. Çok saldırılar oldu. Bundan sonra, özellikle gemilerimize yönelik, bu gemi bizim değil ama personel bizim. Ve diğer gemilere yönelik saldırıların önlenmesi konusunda neler yapılabilir bunu da, bölge ülkeleri ile ele alacağız. Tabii Gabon’a da özellikle heyetimiz bizzat giderek, Türkiye’nin teşekkürlerini iletmiş olacak. Verebileceğim bilgiler bunlar” ifadelerini kullandı. (DHA)