Çavuşoğlu’ndan Biden’a tepki: Siyasi şarlatanlar yine sahnede

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanan ülkelere tepki göstererek, “Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede. Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve ikiyüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir” dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelerin hükümet yetkililerinin 1915 olaylarını “Ermeni Soykırımı” olarak nitelemesine tepki gösterdi. Çavuşoğlu, bugün sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

“Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede. Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve ikiyüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir.”

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

“1915 olayları konusunda gerçeklerle ve uluslararası hukukla bağdaşmayan talihsiz açıklamalar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazmaya yeltenen beyhude çabalardır. Hiç kimse unutmamalıdır ki 1915 olayları, siyasetçilerin kendi gündemlerine ve iç siyasi mülahazalarına göre tanımlanamaz. Böyle bir yaklaşım, ancak tarihin tahrif edilmesine yol açar. Bu taraflı tutumlarını sürdürmekte ısrar edenler, tarihte ucuz siyasi fırsatçılar olarak anılacaktır.

Bizim açımızdan hükümsüz olan bu açıklamaları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Hiç kimse ve hiçbir kuruluş, Türkiye’ye kendi tarihiyle ilgili ders veremez. Dar görüşlü siyasi hesaplara hizmet eden ve tarihten husumet çıkarmaya çalışan bu çevreleri, yaptıkları bu vahim hataları düzeltmeye, önerdiğimiz Ortak Tarih Komisyonu’nu desteklemeye ve ülkemizin öncülük ettiği bölgesel barış ve iş birliği çabalarına katkıda bulunmaya çağırıyoruz.”

BIDEN: 108 YIL ÖNCE YAŞANAN SOYKIRIMIN BİR DAHA TEKRARLANMAMASINI SAĞLAMAK VE HATIRLAMAK İÇİN KENDİ HİKAYELERİNİ VE ATALARININ HİKAYELERİNİ ANLATTILAR

Beyaz Saray’ın resmi internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden, “Bugün, Meds Yeghern (Büyük Felaket) sırasında kaybettiğimiz hayatları yad ediyor ve onları asla unutmayacağımıza bir kez daha söz veriyoruz” demişti.

Biden, açıklamasında, “Hayatta kalanların çoğu, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere yeni topraklarda yeni hayatlara başlamak zorunda kaldı. Burada ve dünyanın her yerinde Ermeni halkı nefretin kötülüğünü umutla karşıladı. Topluluklarını yeniden inşa ettiler. Kültürlerini korudular. Ulusumuza güç kattılar. Ayrıca 108 yıl önce yaşanan soykırımın bir daha tekrarlanmamasını sağlamak ve hatırlamak için kendi hikayelerini ve atalarının hikayelerini anlattılar” ifadesine yer vermişti. (ANKA)