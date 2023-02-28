Çatlayan ar damarları
Haber şöyle:
AHBAP, Kızılay’ın depremzedelere bedava verme sorumluluğu taşıdığı çadırlardan 2050 tanesini kendilerine…
46 milyon liraya sattığını doğruladı…
★
Canlarım…
Tabii ki bu satış çok büyük bir skandal…
Buna rağmen:
İstifa yok…
★
Bence normal…
Çünkü…
Aynı Kızılay Yönetimi…
Erdoğan’ın çocuklarının yönettiği vakfa 8.5 milyon dolar bağış yaptığı ortaya çıktığında da pişkin pişkin:
“Bağışı bize yapan firma vergiden kaçınmak amacıyla bizi kullandı” mealinde bir açıklama yapmıştı…
★
Demek istemem o ki…
Erdoğan’ın çocuklarının yönettiği milyarlık Vakfa…
Depremzede fukaradan daha çok değer veren…
Depremzedelerden daha çok yardıma muhtaç olduğuna inandığı için…
8.5 milyon dolar bağış yapan Kızılay Yönetimi:
O gün istifa etmemişti de…
Bugün mü istifa edecek?..
★
İktidar yandaşı utanmaz, arlanmazlar:
“Ne var bunda?.. Ha Kızılay vermiş ha Ahbap vermiş?..” diyerek bu skandalı savunuyorlar…
★
Bu aymazlara bir örnekle anlatayım:
★
Ailenin büyük evlâdı eczacı….
Kalp krizi geçiren babasına…
Elindeki tedavi edici ilâcı bedava vermemek için…
Küçük kardeşine satıyor…
★
Küçük kardeş…
Ağabeyinden para vererek satın aldığı ilâcı…
Babaya veriyor…
Krizi önlüyor…
★
Bu örneğimde…
Büyük evlat:
Kızılay…
Küçük evlat:
AHBAP…
Baba:
Depremzede…
★
Ey Kızılay’ı yöneten uyanıklar…
Ve…
Bencil hesapları için iğrenç bir satışı bile savunan utanmazlar…
Şimdi söyleyin bakalım:
Kızılay yönetiminin…
Ve sizlerin:
Ar damarlarınız sağlam mı?..
Yoksa:
Çatlamış mı?..
Cehenneme giden yol
Enver Paşa 1915 kışında…
Sarıkamış’ta…
Yanlış yapmış:
95 Bin Mehmetçik donarak şehit olmuştu…
★
Büyük ihtimalle:
İyi niyetliydi…
O çocukları…
O karda kışta kıyamette…
Hem de:
Yemen’deki kıyafetleriyle cepheye sürerken amacı:
Kazanmaktı…
★
İyi de…
O süreç, savaş süreciydi…
(Şimdilik) 45 bin canımızı aramızdan alan Deprem, savaş değildi ki…
Bilinen bir şeydi ancak…
Tedbirli olunsaydı…
Belki de kayıp sayısı…
En çok:
İki haneli sayıyla ifade edilecekti…
★
Amman ha!..
Sakın:
“Bu felaketin sebebi iktidarın kötü niyetidir” dediğimi düşünmeyin…
Günümüz muktediri de mutlaka iyi niyetliydi…
Ancak…
★
Unutulmasın ki:
Öldükten sonra:
Doktora gidilmez…
Ve…
Karl Marks’ın dediği gibi:
“Cehenneme giden yol, iyi niyet taşlarıyla döşelidir…”.
Rezil zihniyet
“Hükümet istifa!” diye bağıran kulüplerin yöneticileri bu olayı kınamazsa…
Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın silinen borçları…
Yeniden tahakkuk ettirilmeli…
İki kulüp küme düşürülmeliymiş…
★
Neden?..
Çünkü…
O borçları silen:
Erdoğan’mış…
Erdoğan sayesinde borçtan kurtulanlar…
Onun istifasını isteyemezmiş…
★
Büyük edebiyatçımız Ömer Seyfettin 120 yıl önce:
“Diyet” isimli öyküsünü…
İşte bu rezil zihniyeti anlatmak için…
Yazmıştı…
Pişmanlık
Zamanının (1874-1928) en önde gelen entelektüellerinden biri olan Alman filozof Max Scheler şöyle demişti.
“Yaptığı yanlışlardan pişman olmayan kişi ya tanrıdır ya hayvan…”.
★
Yani canlarım…
Max Scheler’e göre…
Az gelişmiş ülkeleri…
Ya; kendilerini Tanrı gibi görenler yönetiyordu…
Ya da…
Tıp ve sosyoloji bilimine göre:
Hayvanlar yönetiyordu…
Zincirleme
Birinci Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk:
“Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti zekidir…”.
★
- cumhurbaşkanı:
“Be ahlâksız be namussuz be adi…”.
★
Canlarım…
Öfkeli adamın yönettiği ülkenin gelişerek dönüştüğü görülmüş şey değildir…
Çünkü öfke:
Bilgeliği bitirir…
Bilgeliğin bittiği yerde:
Böbürlenme başlar…
Böbürlenme, Narsisizmi…
Narsisizm ise:
Kabalığı getirir…
Gözü aydın
26 Şubat:
“Beşiktaş Bayramı…”.
Çünkü…
Bahçeli; Beşiktaş üyeliğinden istifa etti…
★
Tüm camia yıllardır…
İşte bu istifayı:
Bekliyordu…
★
Gözün aydın:
Beşiktaş…
Vebal
Ali Babacan:
“Partili medyaya sesleniyorum:
Birazcık bu millete bağlılığınız kaldıysa, gerçekleri örtmeyin.
Hakikati gizlemeyin.
Ülkemiz tarihin en büyük afetini yaşarken, yıkımın yaşandığı şehirlerdeki insanımızın sesi olun.
Bu vicdansızlığın vebalini daha fazla taşımayın!”
Utanmazlık
Siyaseti:
Camiye…
Kışlaya…
Mektebe…
Ve…
Yargıya sokan zihniyet…
★
Siyaset sokakta…
Ya da…
Tribünde yapılınca…
Saksağan gibi ötüyor…
Bunun adı:
Utanmazlıktır…
Anlayabilmiş değilim
Fenerbahçeli taraftarlardan sonra Beşiktaşlı taraftarlar da:
“Hükümet istifa!” diye haykırınca…
Türkiye demokrasisinin en büyük handikaplarından biri olan Bahçeli:
“Maçlar seyircisiz oynansın” demiş …
★
Devlet Bey:
Kendisi gibi düşünmeyen siyasi partilerin…
Ya da:
Hoşuna gitmeyen bir hüküm kuran AYM’nin…
Kapatılmasını isteyecek kadar:
Hukuka…
Ve…
Demokrasiye saygısı olmayan biri…
★
Bu kafayla ne yapacağız bilmiyorum canlarım…
Yakında:
“Tamam sandık olsun ama seçmen olmasın” bile diyebilir…
★
“Üstünlerin değil hukukun üstünlüğü” vaadiyle iktidara gelen Erdoğan’ın…
Bu kafaya nasıl sabrettiğini:
Anlayabilmiş değilim…
Hükümet istifa
Bahçeli’yi uzağında tutarak siyaset ve ülke yönetiminde başarılı olan Erdoğan’ın…
Çağdışı ve kafatasçı milliyetçilik anlayışına sahip Bahçeli’yi:
Modern milliyetçilik anlayışına dönüştürmesi umut ediliyordu…
Ama sonunda…
Tam tersi oldu…
★
Kafatasçı milliyetçilik anlayışına sahip Bahçeli…
Erdoğan’ı peşine taktı…
Ve sonuç:
Hükümet istifa!..