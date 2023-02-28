Çatlayan ar damarları

Haber şöyle:

AHBAP, Kızılay’ın depremzedelere bedava verme sorumluluğu taşıdığı çadırlardan 2050 tanesini kendilerine…

46 milyon liraya sattığını doğruladı…

★

Canlarım…

Tabii ki bu satış çok büyük bir skandal…

Buna rağmen:

İstifa yok…

★

Bence normal…

Çünkü…

Aynı Kızılay Yönetimi…

Erdoğan’ın çocuklarının yönettiği vakfa 8.5 milyon dolar bağış yaptığı ortaya çıktığında da pişkin pişkin:

“Bağışı bize yapan firma vergiden kaçınmak amacıyla bizi kullandı” mealinde bir açıklama yapmıştı…

★

Demek istemem o ki…

Erdoğan’ın çocuklarının yönettiği milyarlık Vakfa…

Depremzede fukaradan daha çok değer veren…

Depremzedelerden daha çok yardıma muhtaç olduğuna inandığı için…

8.5 milyon dolar bağış yapan Kızılay Yönetimi:

O gün istifa etmemişti de…

Bugün mü istifa edecek?..

★

İktidar yandaşı utanmaz, arlanmazlar:

“Ne var bunda?.. Ha Kızılay vermiş ha Ahbap vermiş?..” diyerek bu skandalı savunuyorlar…

★

Bu aymazlara bir örnekle anlatayım:

★

Ailenin büyük evlâdı eczacı….

Kalp krizi geçiren babasına…

Elindeki tedavi edici ilâcı bedava vermemek için…

Küçük kardeşine satıyor…

★

Küçük kardeş…

Ağabeyinden para vererek satın aldığı ilâcı…

Babaya veriyor…

Krizi önlüyor…

★

Bu örneğimde…

Büyük evlat:

Kızılay…

Küçük evlat:

AHBAP…

Baba:

Depremzede…

★

Ey Kızılay’ı yöneten uyanıklar…

Ve…

Bencil hesapları için iğrenç bir satışı bile savunan utanmazlar…

Şimdi söyleyin bakalım:

Kızılay yönetiminin…

Ve sizlerin:

Ar damarlarınız sağlam mı?..

Yoksa:

Çatlamış mı?..

Cehenneme giden yol

Enver Paşa 1915 kışında…

Sarıkamış’ta…

Yanlış yapmış:

95 Bin Mehmetçik donarak şehit olmuştu…

★

Büyük ihtimalle:

İyi niyetliydi…

O çocukları…

O karda kışta kıyamette…

Hem de:

Yemen’deki kıyafetleriyle cepheye sürerken amacı:

Kazanmaktı…

★

İyi de…

O süreç, savaş süreciydi…

(Şimdilik) 45 bin canımızı aramızdan alan Deprem, savaş değildi ki…

Bilinen bir şeydi ancak…

Tedbirli olunsaydı…

Belki de kayıp sayısı…

En çok:

İki haneli sayıyla ifade edilecekti…

★

Amman ha!..

Sakın:

“Bu felaketin sebebi iktidarın kötü niyetidir” dediğimi düşünmeyin…

Günümüz muktediri de mutlaka iyi niyetliydi…

Ancak…

★

Unutulmasın ki:

Öldükten sonra:

Doktora gidilmez…

Ve…

Karl Marks’ın dediği gibi:

“Cehenneme giden yol, iyi niyet taşlarıyla döşelidir…”.

Rezil zihniyet

“Hükümet istifa!” diye bağıran kulüplerin yöneticileri bu olayı kınamazsa…

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın silinen borçları…

Yeniden tahakkuk ettirilmeli…

İki kulüp küme düşürülmeliymiş…

★

Neden?..

Çünkü…

O borçları silen:

Erdoğan’mış…

Erdoğan sayesinde borçtan kurtulanlar…

Onun istifasını isteyemezmiş…

★

Büyük edebiyatçımız Ömer Seyfettin 120 yıl önce:

“Diyet” isimli öyküsünü…

İşte bu rezil zihniyeti anlatmak için…

Yazmıştı…

Pişmanlık

Zamanının (1874-1928) en önde gelen entelektüellerinden biri olan Alman filozof Max Scheler şöyle demişti.

“Yaptığı yanlışlardan pişman olmayan kişi ya tanrıdır ya hayvan…”.

★

Yani canlarım…

Max Scheler’e göre…

Az gelişmiş ülkeleri…

Ya; kendilerini Tanrı gibi görenler yönetiyordu…

Ya da…

Tıp ve sosyoloji bilimine göre:

Hayvanlar yönetiyordu…

Zincirleme

Birinci Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk:

“Türk milletinin karakteri yüksektir, Türk milleti zekidir…”.

★

cumhurbaşkanı:

“Be ahlâksız be namussuz be adi…”.

★

Canlarım…

Öfkeli adamın yönettiği ülkenin gelişerek dönüştüğü görülmüş şey değildir…

Çünkü öfke:

Bilgeliği bitirir…

Bilgeliğin bittiği yerde:

Böbürlenme başlar…

Böbürlenme, Narsisizmi…

Narsisizm ise:

Kabalığı getirir…

Gözü aydın

26 Şubat:

“Beşiktaş Bayramı…”.

Çünkü…

Bahçeli; Beşiktaş üyeliğinden istifa etti…

★

Tüm camia yıllardır…

İşte bu istifayı:

Bekliyordu…

★

Gözün aydın:

Beşiktaş…

Vebal

Ali Babacan:

“Partili medyaya sesleniyorum:

Birazcık bu millete bağlılığınız kaldıysa, gerçekleri örtmeyin.

Hakikati gizlemeyin.

Ülkemiz tarihin en büyük afetini yaşarken, yıkımın yaşandığı şehirlerdeki insanımızın sesi olun.

Bu vicdansızlığın vebalini daha fazla taşımayın!”

Utanmazlık

Siyaseti:

Camiye…

Kışlaya…

Mektebe…

Ve…

Yargıya sokan zihniyet…

★

Siyaset sokakta…

Ya da…

Tribünde yapılınca…

Saksağan gibi ötüyor…

Bunun adı:

Utanmazlıktır…

Anlayabilmiş değilim

Fenerbahçeli taraftarlardan sonra Beşiktaşlı taraftarlar da:

“Hükümet istifa!” diye haykırınca…

Türkiye demokrasisinin en büyük handikaplarından biri olan Bahçeli:

“Maçlar seyircisiz oynansın” demiş …

★

Devlet Bey:

Kendisi gibi düşünmeyen siyasi partilerin…

Ya da:

Hoşuna gitmeyen bir hüküm kuran AYM’nin…

Kapatılmasını isteyecek kadar:

Hukuka…

Ve…

Demokrasiye saygısı olmayan biri…

★

Bu kafayla ne yapacağız bilmiyorum canlarım…

Yakında:

“Tamam sandık olsun ama seçmen olmasın” bile diyebilir…

★

“Üstünlerin değil hukukun üstünlüğü” vaadiyle iktidara gelen Erdoğan’ın…

Bu kafaya nasıl sabrettiğini:

Anlayabilmiş değilim…

Hükümet istifa

Bahçeli’yi uzağında tutarak siyaset ve ülke yönetiminde başarılı olan Erdoğan’ın…

Çağdışı ve kafatasçı milliyetçilik anlayışına sahip Bahçeli’yi:

Modern milliyetçilik anlayışına dönüştürmesi umut ediliyordu…

Ama sonunda…

Tam tersi oldu…

★

Kafatasçı milliyetçilik anlayışına sahip Bahçeli…

Erdoğan’ı peşine taktı…

Ve sonuç:

Hükümet istifa!..