Çatışmada yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta yaralanan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt’un tüm müdahaleye rağmen hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

BAKAN AKAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt için yayımladığı mesajda, “Kahraman silah arkadaşımız, 26 Ekim 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı. (DHA)