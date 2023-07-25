Çatıda çıplak halde güneşlendi, polis sirenini duyunca kaçtı
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Çatıda çıplak halde güneşlendi, polis sirenini duyunca kaçtı

Düzce’de, bir binanın çatısında çıplak şekilde yatıp güneşlenen erkek, ihbar üzerine gelen polis aracının sirenini duyunca kaçtı.

Cedidiye Mahallesinde öğle saatlerinde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıplak halde yatıp, güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibinin sireni duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı.

Polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

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Çatıda çıplak halde güneşlendi, polis sirenini duyunca kaçtı
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