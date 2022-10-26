İstanbul’da yıkım gerginliği: Evini ateşe verdi

Çatalca’da hazine arazisi üzerine yapıldığı belirlenen çok sayıda yapının yıkımı sürüyor. Yıkımın ikinci gününde zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Mahale sakinleri çöp konteynerlerini sokak girişlerine yerleştirerek, yıkıma gelen ekipleri engellemeye çalıştı. Jandarma müdahalesiyle yol açıldıktan sonra, yıkım ekipleri çalışmalarına devam etti. Bu arada bir kişi de yıkılacak evini ateşe verdi.

Çatalca Hallaçlı Mahallesi’nde Hazine arazileri üzerine kaçak olarak yapıldığı belirlenen yapıların yıkımı sürüyor. Mahalleliler sabah saat 08.00’den itibaren meydanda toplanarak yıkım ekiplerini engellemeye çalıştı. Sokak girişlerine çöp konteynırlarını yerleştiren mahalle sakinleri, araçların önüne geçerek yıkım ekibini durdurmak istedi. Mahalleli, yetkililerin kendilerine açıklama yapmasını beklediklerini belirtti. Mahallede güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerinin müdahalesiyle, yıkım ekibi çalışmalarına başladı. Bir kişi ise yıkılacak evini ateşe verdi.

İstanbul Valiliği’nden konuyla dün yapılan açıklamada, “Çatalca İlçemiz Hallaçlı Mahallesi’nde hazine arazileri üzerine kaçak olarak inşa edilen yapıların 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince yıkım çalışmalarına bugün sabah saatlerinde başlanmıştır” denilmişti. (DHA)