Çarşaf giyip kezzapla saldırdı
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Çarşaf giyip kezzapla saldırdı

Konya’nın Selçuklu ilçesinde esnaf olan Selahattin Ö., çarşaf giyerek dükkanının önüne gelen bir kişini kezzaplı saldırısına uğradı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Selahattin Ö. hastanede tedavi altına alınırken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Selçuk Musalla Bağları Mahallesi’nde ayakkabı dükkanı işleten Selahattin Ö. (40), 25 Haziran’da iş yerinin önündeyken çarşaflı bir kişinin kezzaplı saldırısına uğradı.

Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Selahattin Ö, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan şüphelinin, elinde kezzap dolu kapla Selahattin Ö’nün iş yerinin önüne gelmesi ve kaçtığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

(AA)

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