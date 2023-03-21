Çarptığı cam kapının kırılmasıyla yaralanan kişi öldü
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Çarptığı cam kapının kırılmasıyla yaralanan kişi öldü

İzmir’in Konak ilçesinde iş yerinde çarptığı cam kapının kırılması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Muzaffer Uslu (50), 19 Mart’ta Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki restoranından çıkarken cam kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kırılan kapının parçaları Uslu’yu yaraladı.

İş yeri çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Uslu, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Uslu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Evli ve iki çocuk babası Uslu’nun cenazesinin ikindi vakti İlahiyat Camisi’ndeki törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

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