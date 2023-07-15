Caretta carettalar için yeni yuva alanı oluşturdular

Kuşadası, nesli tükenme tehlikesi altındaki canlı türlerine de ev sahipliği yapmaya başladı. Geçmiş dönemde caretta carettaların yumurtlama alanında olmayan Kuşadası plajları, artık bu özel deniz kaplumbağalarına da ev sahipliği yapıyor.

Kuşadası plajlarını yumurtlama alanı olarak seçmeye başlayan caretta carettalar için Kuşadası Belediyesi ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) özel önlemler alıyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, EKODOSD gönüllüleriyle birlikte, Sevgi Plajı’na çıkan bir caretta carettanın daha yuvalama alanını etrafını çitle çevirerek koruma altına aldı. Yaklaşık 45-60 gün aralığında yavruların yumurtadan çıkarak denize ulaşmaları bekleniyor.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası kıyılarının deniz kaplumbağalarının yuva yapması için çok uygun şartlara sahip olduğunu belirterek, “Kentimiz denizel biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin. Kuşadası’nda, dünyanın en nadir 12 memeli türü arasında gösterilen Akdeniz foku da yaşıyor. Şimdi caretta caretta türü deniz kaplumbağaları da yuvalarını Kuşadası’na yapmaya başladı. EKODOSD ve Kuşadası Belediyesi olarak Aydın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile birlikte biz de yuvaları koruma altına alıyoruz” dedi.

Caretta carettaların yumurtlama alanı olarak Kuşadası plajlarını seçmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Dünyada nesli tükenmekte olan bu özel canlılara ev sahipliği yapmak bizim için çok önemli. Tabi bu özel canlılar yuva yaparken özellikle temiz deniz ve plajları seçiyor. Bu son yuvalarda plajlarımızda yaptığımız çalışmaların ne kadar doğru olduğunun bir göstergesi. Mavi bayraklı plajlarımız ile her canlınım çekim noktasında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. (ANKA)