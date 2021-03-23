Merkez Bankası yeni Başkanı’nın kariyerini biliyor musunuz?..

Biliyorsanız zaten gülüp geçmiş:

“Bu kadar da olmaz” demişsinizdir…

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Bilmiyorsanız…

Lütfen okuyun…

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AK Parti’den 26’ncı Dönem Bayburt Milletvekili…

Halkbank’ta çeşitli birimlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalıştı…

Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı…

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Düşünebiliyor musunuz?..

Arkadaş, bir kamu bankasında genel müdür bile yapılmamış…

Bir dönem milletvekili seçtirilmiş…

Ama…

O kadar başarısız olmuş ki…

Sonraki dönem aday bile gösterilmemiş…

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Ve fakat…

İşte bu arkadaş…

“Merkez Bankası’nı kurtarsın…

Ulusal paramızın kalitesini yükseltsin” diye…

Merkez Bankası başkanlığına getirildi…

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Uzatma dakikalarına 3 – 0 yenik giren bir futbol takımının…

Uzatmalarda…

“Takımı kurtarsın” diye…

Top toplayıcı ama…

Takımda lisansı olan çocuğu…

Oyuna alması gibi bir şey…

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Eğer bu atama “çaresizlikten ne yaptığını bilmemek” değilse…

Kesinlikle art niyet…

SALDIRGANLIĞI ÇARESİZLİKTENMİŞ…

Genç adam, ölen karısının cenazesini defnettikten sonra eve döndü.

Uzun zamandır yanlarında yaşayan baldızı mutfakta yemek hazırlıyordu…

Arkasından usulca yaklaşıp beline sarıldı…

Genç kızı öpmeye başladı…

Genç kız öfkeyle bağırdı:

“Ne yapıyosun enişte, kendine gel!..”.

Enişte kollarını gevşetti:

“Ben çaresizlikten ve üzüntüden ne yaptığımı biliyor muyum be baldız?..”.

ERDOĞAN VE ÖNCESİ…

70 yıllık demokrasi dönemimizde:

22 başbakanımız…

10 cumhurbaşkanımız oldu…

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70 yılın yaklaşık 50 yılını:

21 başbakan…

9 cumhurbaşkanının yönetiminde…

20 yılını ise…

Erdoğan’ın yönetiminde yaşadık…

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Şimdi soruyorum:

80 yıllık demokrasi tarihimizin 20 yılına tek başına hükmeden Erdoğan:

Başarılı mı?..

Başarısız mı?..

TEŞHİS KONMADAN TEDAVİ OLAMAYIZ…

Dün sabah piyasalar haftanın ilk gününe dolar şoku ile başladı…

Böyle olacağı belli miydi?..

Belliydi ama…

O şokun…

Küçük TL birikimleri olan orta direk yatırımcının elindeki paraları kapmak amacıyla olacağı da biliniyordu…

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Nitekim aynen öyle oldu…

Geçtiğimiz haftayı 7.20 seviyesinde kapatan dolar/TL kuru…

Haftanın ilk gününün ilk dakikalarında uluslararası piyasalarda 8.40 seviyesini aştı…

Yazılarımı bitirmek üzereyken 1 dolar 7.90 seviyelerindeydi…

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Lütfen ve hep birlikte şu krizlerin sorumlusunun kim olduğunu kabul edelim…

Çünkü…

Teşhis konmadan, tedavi olamayız…

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Türkiye’nin içinde bulunduğu durumdan bir tek kişi sorumlu:

O da Erdoğan…

Gerisi yalan…

SOSYAL MEDYA’DAN VE HEM DE SELANİK’TEN…

Az sonra okuyacaklarınız sosyal medyada yayımlandı…

“Türkiye Gerçekleri” adıyla yayımlanan Twetter kullanıcısı Mustafa Selanik’in klavyesinden çıktı…

Bayıldım…

Çünkü…

Ve fakat…

Ne yazık ki…

Bunlar Türkiye gerçekleri…

Buyurunuz canlarım…

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Aslında içinde yaşamasan çok keyifli ülke…

Pazartesi aya gidiyorsun…

Salı, kuyumculardan altın dileniyorsun…

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Çarşamba demokratik reform yapıp…

Perşembe 7 milyon oy almış siyasal partiyi kapatıyorsun…

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Cuma kamuda tasarrufa başlıyorken…

Cumartesi 70 milyar dolara kanal kazıyorsun…

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Pazar ilaç almak için sokağa çıkan garibana ceza keserken…

Hoppp…

Hafta başı 15.000 kişiyle kongrelerde halay çekiyorsun…

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Faizi yükseltti diye bir gece de bağımsız Merkez Bankası’nın başkanını görevden alıyorsun…

Kadın hakları diye diye İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıyorsun…

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Yok böyle bir film şekerim…

EY YANDAŞ PATRON VE GAZETECİ!..

Ey “Yandaş” diye tanımlanan medya patronları!…

Ey “Yandaş” diye tanımlanan medya yazarları!..

Ve ey…

Ey “Yandaş” diye tanımlanan haber kanallarının nöbetçi tartışmacıları…

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Artık ve lütfen karar veriniz:

Tek kişiye itaat mi?..

Ulusumuza sadakat mi?..

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Ya da…

Bencil hesaplarınızı korumaya devam mı edeceksiniz?..

Yoksa…

Halkın derdine çare olacak çözümlere destek mi vereceksiniz?..