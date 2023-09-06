Çare Oflu Hoca!

Trabzonspor’da ne şampiyonluğa oynayacak kadro ne de hava var. Hırvat-Balkan ekolünün çare olacağını düşünmüyorum. Bir takımın önce şampiyon olup arkasından kabus gibi bir sezon geçirerek her yönden çökmesi gerçekten ders alınacak bir durumdur. Ama kimse ders çıkarmamış. Saçma sapan ve vizyonsuz transferlerle Trabzonspor’u yine kabus gibi bir sezon bekliyor. Abdullan Avcı ve ekibinin gönderilmesi ne kadar doğruysa, sezon bitmeden Trabzonspor’u Nenad Bjelica’ya büyük hedeflerle emanet etmek en büyük yanlışlıktı.

Bjelica, kenarda köşede ne kadar hemşehrisi varsa getirdi, hâlâ getirmeye çalışıyor. Bir de çıkmış, “Takım ruhunu yakalamamız gerekiyor” diyor. Bu anlayış ile o ruhları daha çok beklersin. Bırak ruhlarla falan uğraşmayı. Sana tavsiyem, kendini ve ekibini hemen bir hocaya okutmandır. Trabzon’un Of ilçesi var ve hocaları ile ünlüdür. Seni ve ekibini Oflu bir hoca okuyuversin. Belki çare bulursun!

İşin şakası bir yana, ne ruhlar alemi ne de Oflu hoca çare olabilir. Kasımpaşa karşısında alınan farklı galibiyet yalnızca biraz zaman kazandırır o kadar. Sevgili başkan, yol yakınken bu Hırvat-Balkan ekolü ve Bjelica’dan lütfen vazgeçin. Görünen köy kılavuz istemez.