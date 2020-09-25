Çapa’da maske tartışmasında dövülen sağlık çalışanı ameliyata alındı
Haberler Gündem

Çapa’da maske tartışmasında dövülen sağlık çalışanı ameliyata alındı

Fatih’te bulunan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir kişi, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanını darp etti. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

Olay sabah saatlerinde İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde meydana geldi. Sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan bir kişiye uyarıda bulundu. İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
BİLSEM nedir? 2020 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

BİLSEM nedir? 2020 BİLSEM sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2020 KPSS ön lisans sınav yerleri sorgulama

KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2020 KPSS ön lisans sınav yerleri sorgulama

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilginin Covid-19 testi pozitif çıktı

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilginin Covid-19 testi pozitif çıktı

Çapa’da maske tartışmasında dövülen sağlık çalışanı ameliyata alındı
Gündem