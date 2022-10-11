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Çantasıyla çevredekilere saldırmıştı; bipolar bozukluk tespit edildi

Eskişehir’de, elindeki çantasıyla çevredekilere saldırdığı için gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılıp, hastanede tedaviye alınan Deniz Ö.’ye (37) bipolar bozukluk teşhisi konuldu.

Odunpazarı ilçesi İkieylül Caddesindeki çarşı tramvay durağında, önceki gün Deniz Ö., elinde taşıdığı çantasıyla etraftakilere vurmaya başladı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, araya girmeye çalışanlara rağmen saldırısını sürdüren kadın, caddedekilerin tepkisini çekti. İhbarla bölgeye gelen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Deniz Ö., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Deniz Ö., ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, çevredekilere çantayla saldırmasının yanı sıra hırsızlık yaptığı öne sürülen Deniz Ö. hakkında adli soruşturma başlatıldığını ve hastanede tedaviye alındığını açıkladı. Eskişehir Şehir Hastanesindeki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde tedavisi süren Deniz Ö.’ye, bipolar bozukluk teşhisi konuldu.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Deniz Ö.’nün, kendisini sakinleştirmeye çalışan polis memuruna saldırdığı ve girdiği büfede müşterilerden birinin şapkasını aldığı anların olduğu yeni görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

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Çantasıyla çevredekilere saldırmıştı; bipolar bozukluk tespit edildi
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