Spordata’da veri analisti olarak görev yapan O.B., canlı bahis sistemindeki gecikmeyi kendi lehine kullandığı iddiasıyla tutuklandı. İddiaya göre sistemdeki 7 saniyelik gecikme sayesinde tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli müsabakalarda skor gerçekleştikten sonra bahis oynandı. Yöntem nedeniyle şirketlerin toplam 12 milyon TL zarara uğratıldığı öne sürülürken, O.B.’nin hesaplarında 192 milyon TL’lik para hareketi belirlendi. Soruşturma kapsamında şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendiri

Spordata ve şirketin hizmet verdiği spor bahis firmalarını kapsayan soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre, karşılaşmalardaki skor değişikliklerinin bahis sistemine geç yansımasından yararlanılarak skor gerçekleştikten sonra bahis oynandı. Yöntem nedeniyle şirketlerin toplam 12 milyon TL zarara uğratıldığı öne sürüldü.

O.B. TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında O.B., 21 Temmuz 2026’da yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GZT'nin aktardığına göre, O.B., bahis şirketlerinde hesap açtırdığı kişilerle birlikte hareket ederek müsabakalardaki sayı ve skor değişikliklerinin sistemlere geç yansımasını sağladı. Böylece skor gerçekleştikten sonra, bahis sistemi henüz güncellenmeden ilgili sonuca bahis oynandığı belirtildi.

HESAPLARINDA 192 MİLYON TL’LİK PARA HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma, tutuklanan şüpheli hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun incelenmesiyle genişletildi.

Yapılan incelemelerde O.B.’nin hesaplarında toplam 192 milyon TL tutarında para giriş ve çıkışı bulunduğu belirlendi. Şüphelinin yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği de tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Mali hareketlerin incelenmesinin ardından O.B. ile bağlantılı olduğu ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 8 şüpheli daha belirlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında bu kişiler de yakalanarak gözaltına alındı.