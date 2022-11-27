Canlarım, dostlarım, arkadaşlarım…
15 Ekim 1993’te geçirdiğim kalp krizi sonrası yapılan anjiyoda:
2 damarımın tam tıkalı olduğu anlaşılınca…
5 Mart 1994’te iki damarıma by pass yapıldı…
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28 yıl…
“Hayr-ül umuri evsatuha” tarzı bir hayat yaşadım…
Ancak…
Son zamanlarda…
Bilhassa yemeklerden sonra yaptığım yürüyüşlerde…
Zaman zaman gelen göğüs ağrıları…
Yaşam kalitemi:
Düşürmeye başladı…
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23 Kasım günü kardiyolog doktorum Turgay Burucu’dan randevu alıp kontrole gittim…
Tahlillerim ve eko sonucunu analiz eden değerli doktorum Turgay:
“Hemen anjiyo” dedi…
Gerekçesini ise şöyle açıkladı:
“Üzerinden 28 yıl geçmiş by pass… Bacağından alınan damarın ömrü 10, göğüsten alınan damarın ömrü ise 20 yıldır ve ikisinde de sorun yaşıyor olabilirsin…”.
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Anjiyo için bir kardiyolog meslektaşı Dr. Hüseyin Doğan’ı tavsiye etti…
Mobil telefon numarasını verdi…
Dr. Doğan’la yaptığımız telefon görüşmesinde:
24 Ekim Perşembe günü için randevulaştık…
★
Sevgilimle perşembe sabahı erken evimizden çıkıp:
Bodrum’a gittik…
Ve…
Operasyon…
Ve…
Tek damar stent uygulaması yapıldı…
★
Şu anda klavyemin başında…
Perşembe günü öncesine göre çok çok daha iyiyim…
Çok çok daha sağlıklıyım…
Ve çok daha yüksek moralliyim…
★
Bodrum Acıbadem harika bir hastane…
Kardiyolog Dr. Hüseyin Doğan ve ekibi başta olmak üzere…
Tüm bakım çalışanları…
Tüm hizmetliler…
Mükemmel…
Ancak…
★
Bir de…
Operasyon öncesi…
Ve…
Taburcu olurken yaşadıklarımı anlatmalıyım…
Ki…
Bu mükemmel sağlık kurumuna giderseniz: Tedbirli olun…
Amman ha dikkat
Canlarım…
Faturayı görünce stentim yerinden oynamadı…
Zira:
Yapabileceğim hiçbir şey yoktu…
★
Önüme uzatılan faturayı ödedim…
Ödemeyi yaptıktan sonra:
Neden bir gün önceki sözleşmeden çok farklı ve yüksek bir rakam çıktığını sordum…
★
Cevap:
“Siz yanılıyorsunuz, bu fiyat size imzalatılan sözleşmeyle aynı fiyat” oldu…
★
Az daha kafayı yiyecektim ama:
Böyle durumlarda itidalli olmayı…
Tahammül etmeyi öğrendiğim için sakin bir şekilde:
Sözleşmeyi istedim…
“Tabii” dediler…
Ve fakat…
Bir süre beklememe rağmen imzaladığım sözleşmeyi getiremediler(!)…
★
Bir an önce evimize dönmek istediğimi söyledim…
Sözleşmenin örneğini:
Elektronik postayla ya da WhatsApp aracılığıyla iletmelerini rica ettim…
Bu yazıyı yazmakta olduğum şu ana kadar sözleşmenin bir sureti halen gelmedi…
★
Canlarım…
Faturayla ilgili bu hayal kırıklığıma rağmen bir kez daha belirtmeliyim ki:
Hastaneler konusunda (O kadar çok günler geçirdim ki hastanelerde) çok deneyimli biri olarak söylüyorum:
★
Acıbadem Bodrum harika bir hastane…
Anjiyo yapıp stent uygulayan Kardiyolog Dr. Hüseyin Doğan, süper…
İşinin ehli…
★
Operasyon öncesi ve sonrası her türlü hizmet ve bakım şahane…
Ama siz siz olun…
Bu güzel imkânlardan faydalanmadan önce…
İmzaladığınız sözleşmeden bir nüsha mutlaka isteyin…
Hatta…
★
Fiyat konusunda size söylenenleri…
Görevliden izin alarak: Cep telefonunuza kaydedin…
★
NOT:
Anjiyo sırasındaki işlemlerin yapıldığı kalp ve damar çizimini paylaşıyorum…
Çünkü:
Bilin istiyorum.
Kalp, insanın en güçlü organı…
Önemli olan: Ona gereken özeni göstermek canlarım…
Lütfen kalbinizle ilgili bir sıkıntınız varsa:
Hemen anjiyo çektirin…
Herkesi vurur
Bay NN’den (Nureddin Nebati) faiz kararı sonrası bankalara çağrı:
“Piyasa faizlerinin de tek hanelere inmesini bekliyoruz…”.
★
Bence: Çok bekler…
Çünkü…
★
Dünyanın hiçbir bankacısı…
Yıllık %86 resmî enflasyon yaşanan bir ekonomide…
Yıllık enflasyonun onda biri oranında faizle kredi vermez: Veremez…
★
Verirse ne olur?..
Batar…
★
Ve işte o zaman…
Akademik tabiriyle…
Gerçek
Kriz başlar…
Ve:
Herkesi vurur…
Stentim yerinden fırlayabilirdi
Canlarım…
Operasyona girmeden önce…
Bir sözleşme imzaladım…
Ancak…
Sözleşmeyi imzalamadan evvel: Fiyat listesini istedim ve inceledim…
★
Listede…
Kasıktan girilen anjiyonun fiyatı:
4.000 lira…
Bilekten girilen anjiyonun fiyatı ise:
6.000 lira idi…
★
28 yıl önce kasık anjiyosunda 6 saat kıpırdamadan yatmak çok canımı sıktığı için:
“Lütfen bilek anjiyosu” olsun dediğimde:
“Ona doktorunuzla birlikte karar vereceksiniz” denildi…
★
Stent ve anjiyo sürecindeki sarf malzemelerinin fiyatı ayrıca:
6.000 lira idi…
“Sadece bir tane ya da ikiden fazla stent uygulaması olursa ne olacak?” soruma:
“Tek stent olursa ikinci stent fiyatı düşülecek, iki veya daha çok stent takılırsa stent fiyatı ve anjiyo süreci uzaması nedeniyle fiyat artacak” denildi…
Sözleşmeyi imzaladım…
★
Harika bir operasyon…
Mükemmel bir operasyon sonrası bakımını takiben…
Taburcu olurken önüme uzatılan fatura:
Stentimi yerinden fırlatabilirdi(!)…
Çalabilirler
Bütün dünyanın bizi kıskandığı yalanına inanan:
Vasat altı seçmen…
Bir şeye daha inanıyor:
Lozan Antlaşması’nın 29 Ekim 2023’te biteceğine…
Ve…
★
Yer altı…
Yer üstü…
Bütün kaynaklarımızın:
99 yıldır bize ait değilmiş gibi:
Ülkemize iade edileceğine…
★
Lozan’da ne olduğunu bilmeyen…
Merak da etmeyen…
Sadece: Peşine takıldığı politik yalanın doğru olduğunu zanneden bir:
Seçmen yığını…
★
Neden böyle?..
Sebebini söylersem…
Bir kez daha yargılanır…
Daha önce aynı konudaki fikrimi söylediğim için aldığım 6 aylık hapis cezası:
İkiye katlanır…
★
Ancak…
Sizlerle şu diyalogu paylaşayım:
Anlayın…
★
Bir T.C. vatandaşı…
Iraklı kitapçıya…
Sokakta bıraktığı kitapları gösterip sordu:
“Çalmazlar mı?..”.
Iraklı kitapçı gülümsedi…
“Hırsızlar okumaz, okuyanlar da çalmaz…”.
★
Ey kitap satıcısı güzel yurttaşım…
Sen yine de kitaplarını:
Açıkta bırakma…
★
Okumak için değil…
Satmak için: Çalabilirler…
Cesaret edemesinler
Olmayan İstanbul Kanalı’nın…
Olmayacak inşaatlarının:
Arsaları satılıyor.
★
Parayı veren:
Arsayı çalıyor…
Pardon…
Alıyor…
Ve…
Yanında bir de bonus olarak:
Vatandaşlık veriliyor!..
★
Siz zaten bu asil devletin vatandaşı olduğunuz…
Büyük ihtimalle: Bol değil dar gelirli olduğunuz için…
O arsalardan satın alamayacaksınız…
★
Peki ne yapacaksınız?..
Kendi ülkenizde size:
“Parya” muamelesi çekenleri…
Seçim sandıklarında cezalandıracaksınız…
Ki:
Sizin olanı bir daha…
Sizden çalmaya:
Cesaret edemesinler…
Sizce kim deli?
Diyelim ki…
Bir bankanın en tepe yöneticisisiniz…
Yurtdışından borçlanmak istediniz…
Ödeyeceğiniz yıllık faiz oranı:
%10
★
Yurtiçinde ise milli paranızın politika faizi:
% 9…
★
Rezerv paralarla borçlanabileceğiniz ülkelerde…
Yıllık enflasyon tek haneli…
Türkiye’de ise enflasyon:
3 haneli olmak üzere…
★
Rezerv para ile borç alacağınız ülkede enflasyon:
Tek haneli…
Ve…
Politika faizi ise…
Yıllık enflasyon oranının ikide biri…
★
Türkiye’de ise politika faizi…
Yıllık enflasyon oranının: Onda biri…
★
Şimdi soru şu:
Tek haneli enflasyon yaşayan…
Politika faizi…
Yıllık enflasyonun ikide biri olan ülkeleri yöneten…
Siyasi ve bürokratik kadrolar mı: Deli…
★
Yoksa…
Politika faizi…
Yıllık enflasyon oranının: Onda biri olan bizim ekonomimizi:
Yönetenler mi?..