Canlarım, dostlarım, arkadaşlarım…

15 Ekim 1993’te geçirdiğim kalp krizi sonrası yapılan anjiyoda:

2 damarımın tam tıkalı olduğu anlaşılınca…

5 Mart 1994’te iki damarıma by pass yapıldı…

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28 yıl…

“Hayr-ül umuri evsatuha” tarzı bir hayat yaşadım…

Ancak…

Son zamanlarda…

Bilhassa yemeklerden sonra yaptığım yürüyüşlerde…

Zaman zaman gelen göğüs ağrıları…

Yaşam kalitemi:

Düşürmeye başladı…

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23 Kasım günü kardiyolog doktorum Turgay Burucu’dan randevu alıp kontrole gittim…

Tahlillerim ve eko sonucunu analiz eden değerli doktorum Turgay:

“Hemen anjiyo” dedi…

Gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“Üzerinden 28 yıl geçmiş by pass… Bacağından alınan damarın ömrü 10, göğüsten alınan damarın ömrü ise 20 yıldır ve ikisinde de sorun yaşıyor olabilirsin…”.

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Anjiyo için bir kardiyolog meslektaşı Dr. Hüseyin Doğan’ı tavsiye etti…

Mobil telefon numarasını verdi…

Dr. Doğan’la yaptığımız telefon görüşmesinde:

24 Ekim Perşembe günü için randevulaştık…

★

Sevgilimle perşembe sabahı erken evimizden çıkıp:

Bodrum’a gittik…

Ve…

Operasyon…

Ve…

Tek damar stent uygulaması yapıldı…

★

Şu anda klavyemin başında…

Perşembe günü öncesine göre çok çok daha iyiyim…

Çok çok daha sağlıklıyım…

Ve çok daha yüksek moralliyim…

★

Bodrum Acıbadem harika bir hastane…

Kardiyolog Dr. Hüseyin Doğan ve ekibi başta olmak üzere…

Tüm bakım çalışanları…

Tüm hizmetliler…

Mükemmel…

Ancak…

★

Bir de…

Operasyon öncesi…

Ve…

Taburcu olurken yaşadıklarımı anlatmalıyım…

Ki…

Bu mükemmel sağlık kurumuna giderseniz: Tedbirli olun…

Amman ha dikkat

Canlarım…

Faturayı görünce stentim yerinden oynamadı…

Zira:

Yapabileceğim hiçbir şey yoktu…

★

Önüme uzatılan faturayı ödedim…

Ödemeyi yaptıktan sonra:

Neden bir gün önceki sözleşmeden çok farklı ve yüksek bir rakam çıktığını sordum…

★

Cevap:

“Siz yanılıyorsunuz, bu fiyat size imzalatılan sözleşmeyle aynı fiyat” oldu…

★

Az daha kafayı yiyecektim ama:

Böyle durumlarda itidalli olmayı…

Tahammül etmeyi öğrendiğim için sakin bir şekilde:

Sözleşmeyi istedim…

“Tabii” dediler…

Ve fakat…

Bir süre beklememe rağmen imzaladığım sözleşmeyi getiremediler(!)…

★

Bir an önce evimize dönmek istediğimi söyledim…

Sözleşmenin örneğini:

Elektronik postayla ya da WhatsApp aracılığıyla iletmelerini rica ettim…

Bu yazıyı yazmakta olduğum şu ana kadar sözleşmenin bir sureti halen gelmedi…

★

Canlarım…

Faturayla ilgili bu hayal kırıklığıma rağmen bir kez daha belirtmeliyim ki:

Hastaneler konusunda (O kadar çok günler geçirdim ki hastanelerde) çok deneyimli biri olarak söylüyorum:

★

Acıbadem Bodrum harika bir hastane…

Anjiyo yapıp stent uygulayan Kardiyolog Dr. Hüseyin Doğan, süper…

İşinin ehli…

★

Operasyon öncesi ve sonrası her türlü hizmet ve bakım şahane…

Ama siz siz olun…

Bu güzel imkânlardan faydalanmadan önce…

İmzaladığınız sözleşmeden bir nüsha mutlaka isteyin…

Hatta…

★

Fiyat konusunda size söylenenleri…

Görevliden izin alarak: Cep telefonunuza kaydedin…



★

NOT:

Anjiyo sırasındaki işlemlerin yapıldığı kalp ve damar çizimini paylaşıyorum…

Çünkü:

Bilin istiyorum.

Kalp, insanın en güçlü organı…

Önemli olan: Ona gereken özeni göstermek canlarım…

Lütfen kalbinizle ilgili bir sıkıntınız varsa:

Hemen anjiyo çektirin…

Herkesi vurur

Bay NN’den (Nureddin Nebati) faiz kararı sonrası bankalara çağrı:

“Piyasa faizlerinin de tek hanelere inmesini bekliyoruz…”.

★

Bence: Çok bekler…

Çünkü…

★

Dünyanın hiçbir bankacısı…

Yıllık %86 resmî enflasyon yaşanan bir ekonomide…

Yıllık enflasyonun onda biri oranında faizle kredi vermez: Veremez…

★

Verirse ne olur?..

Batar…

★

Ve işte o zaman…

Akademik tabiriyle…

Gerçek

Kriz başlar…

Ve:

Herkesi vurur…

Stentim yerinden fırlayabilirdi

Canlarım…

Operasyona girmeden önce…

Bir sözleşme imzaladım…

Ancak…

Sözleşmeyi imzalamadan evvel: Fiyat listesini istedim ve inceledim…

★

Listede…

Kasıktan girilen anjiyonun fiyatı:

4.000 lira…

Bilekten girilen anjiyonun fiyatı ise:

6.000 lira idi…

★

28 yıl önce kasık anjiyosunda 6 saat kıpırdamadan yatmak çok canımı sıktığı için:

“Lütfen bilek anjiyosu” olsun dediğimde:

“Ona doktorunuzla birlikte karar vereceksiniz” denildi…

★

Stent ve anjiyo sürecindeki sarf malzemelerinin fiyatı ayrıca:

6.000 lira idi…

“Sadece bir tane ya da ikiden fazla stent uygulaması olursa ne olacak?” soruma:

“Tek stent olursa ikinci stent fiyatı düşülecek, iki veya daha çok stent takılırsa stent fiyatı ve anjiyo süreci uzaması nedeniyle fiyat artacak” denildi…

Sözleşmeyi imzaladım…

★

Harika bir operasyon…

Mükemmel bir operasyon sonrası bakımını takiben…

Taburcu olurken önüme uzatılan fatura:

Stentimi yerinden fırlatabilirdi(!)…

Çalabilirler

Bütün dünyanın bizi kıskandığı yalanına inanan:

Vasat altı seçmen…

Bir şeye daha inanıyor:

Lozan Antlaşması’nın 29 Ekim 2023’te biteceğine…

Ve…

★

Yer altı…

Yer üstü…

Bütün kaynaklarımızın:

99 yıldır bize ait değilmiş gibi:

Ülkemize iade edileceğine…

★

Lozan’da ne olduğunu bilmeyen…

Merak da etmeyen…

Sadece: Peşine takıldığı politik yalanın doğru olduğunu zanneden bir:

Seçmen yığını…

★

Neden böyle?..

Sebebini söylersem…

Bir kez daha yargılanır…

Daha önce aynı konudaki fikrimi söylediğim için aldığım 6 aylık hapis cezası:

İkiye katlanır…

★

Ancak…

Sizlerle şu diyalogu paylaşayım:

Anlayın…

★

Bir T.C. vatandaşı…

Iraklı kitapçıya…

Sokakta bıraktığı kitapları gösterip sordu:

“Çalmazlar mı?..”.

Iraklı kitapçı gülümsedi…

“Hırsızlar okumaz, okuyanlar da çalmaz…”.

★

Ey kitap satıcısı güzel yurttaşım…

Sen yine de kitaplarını:

Açıkta bırakma…

★

Okumak için değil…

Satmak için: Çalabilirler…

Cesaret edemesinler

Olmayan İstanbul Kanalı’nın…

Olmayacak inşaatlarının:

Arsaları satılıyor.

★

Parayı veren:

Arsayı çalıyor…

Pardon…

Alıyor…

Ve…

Yanında bir de bonus olarak:

Vatandaşlık veriliyor!..

★

Siz zaten bu asil devletin vatandaşı olduğunuz…

Büyük ihtimalle: Bol değil dar gelirli olduğunuz için…

O arsalardan satın alamayacaksınız…

★

Peki ne yapacaksınız?..

Kendi ülkenizde size:

“Parya” muamelesi çekenleri…

Seçim sandıklarında cezalandıracaksınız…

Ki:

Sizin olanı bir daha…

Sizden çalmaya:

Cesaret edemesinler…

Sizce kim deli?

Diyelim ki…

Bir bankanın en tepe yöneticisisiniz…

Yurtdışından borçlanmak istediniz…

Ödeyeceğiniz yıllık faiz oranı:

%10

★

Yurtiçinde ise milli paranızın politika faizi:

% 9…

★

Rezerv paralarla borçlanabileceğiniz ülkelerde…

Yıllık enflasyon tek haneli…

Türkiye’de ise enflasyon:

3 haneli olmak üzere…

★

Rezerv para ile borç alacağınız ülkede enflasyon:

Tek haneli…

Ve…

Politika faizi ise…

Yıllık enflasyon oranının ikide biri…

★

Türkiye’de ise politika faizi…

Yıllık enflasyon oranının: Onda biri…

★

Şimdi soru şu:

Tek haneli enflasyon yaşayan…

Politika faizi…

Yıllık enflasyonun ikide biri olan ülkeleri yöneten…

Siyasi ve bürokratik kadrolar mı: Deli…

★

Yoksa…

Politika faizi…

Yıllık enflasyon oranının: Onda biri olan bizim ekonomimizi:

Yönetenler mi?..