Çankırı’da altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü
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Çankırı’da altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü

Çankırı’da altyapı yenileme çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan özel şirket çalışanı Orhan Arvaz (42) hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Abdülhalik Renda Mahallesi Çayyolu Sokak’ta meydana geldi. Yağmur suyu altyapısı yenileme çalışması nedeniyle açılan yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanalda, göçük oldu. Bu sırada kanalda bulunan, özel şirket çalışanı Orhan Avaz, toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılan Avazın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağrı nüfusuna kayıtlı, evli ve 4 çocuk babası Orhan Arvaz’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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