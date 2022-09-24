Canın sağ olsun İbrahim Kutluay!

EuroBasket bittiğine göre yazayım. 12 Dev Adam yine bir turnuvada hüsran yaşadı ama ‘Canınız sağ olsun’ yorumlarıyla tatile uğurlandı. Basketbolcular, ‘entel’ sporu yaptıkları için yırttı yine. Grup son maçında ahmakça kaybettiğimiz İspanya, son 16 turunda iki faul kaçırıp elendiğimiz Fransa’yı yenip şampiyon oldu. NBA yıldızları, takım oyununa boyun bükerken favori olmayan İspanya başarılarına bir yenisini ekledi.

‘Canınız sağ olsun 12 Dev Adam’ şeklinde kabullenilen bu takım, olası bir şampiyonluğu kaçırdı. Benzeri futbolda olsa çıkacak yaygarayı, linçleri düşünün. Ama basketbolda bu olmaz! Basketbol yorumcuları bile ilişkileri bozulmasın diye kimseyi eleştiremiyor görmüyor musunuz?

Ezkaza eleştiri yapanlar ise kılıçtan geçiriliyor. Eleştiriyi yapan da İbrahim Kutluay ha; yani bu sporu bu ülkede konuşacak tek kişi kaldıysa o! ‘Winner’ kelimesinin sözlükteki anlamı. Onun dediğini kulağına küpe yapar yoluna devam edersin. Ama burası Türkiye, herkes haklı!

A Milli Futbol Takımı’na gelirsek… Lüksemburg’dan üç gol yemeyi başarıp, sahada başı kesik tavuklar gibi koşan bir takımın eleştiriye ihtiyacı yok. Alkışı hak ettiler (!)…

Belli oldu. Bu ülke insanı, ciddi sporlarda büyük başarı göremeyecek. Olsun, canları sağ olsun…