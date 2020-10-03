Cani koca eşini öldüresiye dövdü!

Antalya’nın Alanya ilçesinde iki çocuk babası R.O., eşi H.O.’yu öldüresiye dövdü. Komşular gelen çığlık sesleri üzerine polise haber verdi. R.O. polis ekiplerine kapıyı açmayınca polis balkondan eve girerek cani kocayı gözaltına aldı. Eli yüzü kanlar içinde kalan H.O. sığınma evine gönderildi.

Olay, 29 Eylül gecesi Alanya’nın Güllerpınarı Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanda oturanlar, polisi arayıp, R.O.’nun daha önce de şiddet uyguladığı eşi H.O.’yu yine dövdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, R.O.’dan kapıyı açmasını istedi. Ancak R.O. kapıyı açmamakta direndi, polislere hareket etti.

GÖZALTINA ALINAN R.O. POLİSLERİ TEHDİT ETTİ!

H.O. ile 2 çocuğunun yardım çığlığı atması üzerine ekipler savcılık izniyle balkondan eve girdi. Polisler R.O.’yu yakalayıp gözaltına alırken, H.O.’yu ise eli yüzü kanlar içinde buldu. Çağırılan ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen H.O. tedaviye alındı. Uzun süre bağırıp çağıran ve küfredip, tehditler savuran R.O. polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

CANİ KOCA TUTUKLANDI!

H.O.’nun kanlar içinde sağlık ekiplerini beklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. R.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce eşini birçok kez dövdüğü ve hakkında ‘kasten yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından uzaklaştırma kararı verildiği öğrenilen R.O., çıkarıldığı mahkemece aynı suçlar kapsamında tutuklandı. Hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verilen R.O.’nun eşinin şikayetini geri çekmesi üzerine yeniden eve geldiği öğrenildi.

Bu arada H.O., hastanedeki tedavisinin ardından sığınma evine götürüldü. Çiftin 2 çocuğu ise korumaya alındı.