Canan Kaftancıoğlu: Sizlerden tek bir şey istiyorum

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il başkanlığındaki bayramlaşma töreninde; “Önümüzdeki süreçte il kongresine giderken, ilçe kongrelerimiz, mahalle kongrelerimiz başlıyor, sizlerden tek bir şey istiyorum. Mahallelerde de ilçede de kimsenin adamına oy vermeyin. Cumhuriyet Halk Partiliye verin. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, davasının ne olduğunu bilmek demek, partisinin değerlerini bilmek demektir” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Canan Kaftancıoğlu’nun katılımıyla il başkanlığı binasında bayramlaşma töreni düzenledi. Törene CHP’li belediye başkanları, milletvekilleri, il ve ilçe örgütleri yöneticileri ve üyeleri katıldı. Kaftancıoğlu, burada yaptığı konuşmada il başkanı olarak bayramlaştığı son bayram olduğunu belirterek şunları söyledi:

“YAŞAMIM BOYUNCA EN ÇOK GURUR DUYDUĞUM ŞEYLERİN BAŞINDA CHP İL BAŞKANI OLMAK OLACAK: Geniş ailemizin bütün unsurlarıyla bugün İl Başkanlığımızda bayramlaşmak üzere ve bayram gibi yarınlara dair umudumuzu arttırmak üzere bir araya geldik. Altı yıldır il başkanınızım ve altı yıl boyunca bütün bayramlarda ve bayramlaşmalarda ayrı bir heyecan duyuyorum. Bugün sizlerle il başkanınız olarak bayramlaşacağımız son bayram olacak. Benim açımdan onun da ayrı bir duygusu var. Şunu ifade edeyim, yaşamım boyunca en çok ama en çok gurur duyacağım şeyin başında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Örgütü’nün il başkanı olmak olacak. Bunu o kadar yoğun hissediyorum ki size kelimelerle tarif edemem. Şişhane’deki bir binamızda da küçük mekanlarımız vardı ama gönlümüz genişti. O dar mekanlarda geniş ailemizin bayramlaşmasını hiç aksatmadan gerçekleştirdik. Bugün yine sizlerin sayesinde hep birlikte başardığımız ve yine gururla unutmayacağım ve hatırlayacağım bir şey de partimize, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, partimize yakışır ve yaraşır bir İl Başkanlığı binasını bırakmış olmak gerçekten hepimiz adına çok kıymetli.

İNANMIŞ BİR ÖRGÜTÜN KARŞISINDA HİÇBİR ENGEL DURAMAZ: Yaşamım boyunca inandığım tek şey örgütlü mücadele oldu. O örgütlü mücadelede bütün unsurlarıyla birlikte o örgüte dün katılmıştan, en kıdemlisine, ilçe başkanından, il yöneticisinden, üyesinden, meclis üyesinden, belediye başkanından genel başkanına kadar bütün unsurların kişilerden bağımsız, fikirler ve ilkeler ışığında karşısındakini değiştirerek değil, önce kendi bakış açısını değiştirerek bir ilkeler ışığında hareket ettiğinde güçlü bir örgütün, inanmış bir örgütün davası olan bir örgütün önünde hiçbir engelin duramayacağına hep inandım. Bundan sonra da inanacağım.

SON SEÇİMDE İSTANBUL’UN ÇIKARDIĞI SONUCA RAĞMEN TÜRKİYE GENELİNDE İKTİDARDAKİ KÖTÜLÜĞÜ GÖNDERMEYE İSTANBUL’UN NEFESİ YETMEDİ: Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul örgütü hakikaten fikirleriyle partimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ve değerleriyle yüzüncü yaşına yaklaşmışsa ve nice yüzyıllar ayakta kalacaksa eğer Cumhuriyet Halk Partisi’ni bu haliyle taşıyacak olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin örgütüdür. Bu örgüt bilinciyle biz İstanbul’da çok güzel işler başardık. Son seçimlerde sizlerin gayreti İstanbul’un çıkardığı sonuca rağmen Türkiye genelinde ne yazık ki iktidardaki kötülüğü göndermeye İstanbul’un nefesi yetmedi. Ama biz İstanbul örgütü olarak hep beraber Türkiye’ye nefes aldırma mücadele, aynı örgütlü, bilinç ve inançla devam edeceğiz.

AKP YARGISI BENİ 4 YIL BOYUNCA YASAKLI YAPTI: Size şunun sözünü vereceğim, bugünden vereyim biliyorsunuz AKP yargısı beni 4 yıl boyunca yasaklı yaptı. Hayatım boyunca her olumsuzluktan kendi adıma olumlu bir fırsat aralığı çıkarmaya çalıştım. Ve ne mutlu ki bugüne kadar da başardım. Eğer hayatta bir mücadeleye giriyorsanız, o mücadeleyi inanarak veriyorsanız, o mücadeleyi, o fikri, o davayı inanarak verirken karşınıza birtakım engeller çıkıyorsa hiç endişe etmeye gerek yok. Hani bir laf var, ‘Demirden korksaydık, trene binmezdik.’ Fırsat aralığı olarak görüyorum dedim.

KİMSENİN ADAMINA DEĞİL CHP’LİYE OY VERİN: Önümüzdeki süreçte il kongresine giderken, ilçe kongrelerimiz, mahalle kongrelerimiz başlıyor, sizlerden tek bir şey istiyorum, mahallelerde de ilçede de kimsenin adamına oy vermeyin. Cumhuriyet Halk Partiliye verin. Cumhuriyet Halk Partili olacak. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, davasının ne olduğunu bilmek demek, partisinin değerlerini bilmek demek ve söylediği gibi yaşayan, saygılı, itibarlı ama her şeyden önemlisi çalışkan olan demektir. Dolayısıyla önümüzdeki bu seçimlere giderken partisini asla zor durumda bırakmayacak olan kişilere oy verdiğinizde işte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki o arzu ettiğimiz ileriye doğru taşıyacak partimizde değişim ancak bu şekilde.

ELEŞTİRDİĞİMİZ ŞEYİ ÖNCE KENDİMİZ YAPMAYACAĞIZ, GENÇLERİ KADINLARI ADAY GÖSTERECEĞİZ: Bu seçimlerde ne mutlu ki Cumhuriyet Halk Partisi’nde aşağıdan yukarıya doğru, onun, bunun, şunun, söylediği değil, üyelerin, mahallelerde insanların hür iradesiyle karar verildiği seçimler yapılıyor. Kadınlar, gençler evet, gençler o kadar iyi yorumluyorlar ki bugünün siyaseti ve bugünü. Kıdem çok önemli, deneyim çok önemli ama gençler orada olduğu sürece işte yukarıda milletvekili listelerinde orada burada niye daha çok genç yok? Niye daha çok kadın yok deme hakkımız olur. Sizler bizler mahallede yazmazsak da listede neden yok deme hakkımız yok. Eleştirdiğimiz şey önce kendimiz yapmayacağız.

DAVA BİLİNCİYLE YAPILAN SİYASETLER İÇİN KOLTUKLARA ÜNVANLARA GEREK YOKTUR: Siyasi yasaklı olarak, çünkü siyasi yasaklı olunca siyaset yapılmayacağını zannediyorlar. Çünkü siyasi yasak koyanlar zannediyorlar ki, siyasetin yapılması için koltuklara, unvanlara, sıfatlara vesairelere gerek var. Onların anladığı siyaset o. Ama siyaset aslında inanarak, bilinçle, dava bilinciyle yapılan siyasetler, için koltuklara falan gerek yoktur. İnanarak siyaset yapan birinin bir koltuğa ihtiyacı da yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı koltuğu çok kıymetlidir.

İL KONGRESİNDEN SONRA CHP’NİN BİR NEFERİ OLARAK EMRİNİZDE OLACAĞIM: Umuyorum altı yıldır il başkanlığım boyunca örgütümün yüzünü yere düşürmeden, kamuoyunda partimi zor durumda bırakacak fikirsel olarak işler yapmadan Cumhuriyet Halk Partisi’nin koltukları çok önemli. O yüzden diliyorum, benden sonra da sizlerin karar vereceği ve sizlerin seçileceği ve diliyorum, yine partimizin koltuğuna yakışır, sizleri temsil yeteneği, olan, bilinçli, birikimli kadın olursa sevinirim ama örgüt karar verir, Genç olursa daha çok sevinirim, ona da örgüt karar verir, bizden sonra bizden karınca kararınca yukarıya çekmeye çalıştığımız çıtayı daha da ileriye çalışacak bir il başkanına karar verirsiniz. İl kongresinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak örgütümün yani sizlerin emrinde olacağım. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun bütün örgütümüze selam, saygı ve bayram iyi bayramlar dileklerini iletiyorum.”

(ANKA)